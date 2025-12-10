Amerika gomila trupe na Karibima: Stanje sve napetije

Na Karibima se nastavlja gomilanje američkih trupa dok se sve više priča o mogućnosti vojne intervencije u Venecueli.
Posljednji potez koji je zabrinuo predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) odnosi se na dva američka borbena aviona koja su kružila u utorak iznad Venecuelanskog zaljeva.
Venecuelanci i južnoamerički mediji pratili su letove u stvarnom vremenu koristeći web stranice poput FlightRadar24 , koje su prikazale dva F/A-18 Super Horneta kako zajedno lete u uskom Venecuelanskom zaljevu oko 40 minuta. Avioni su letjeli sjeverno od Maracaiba, najnaseljenijeg grada u Venecueli.
Dva mornarička aviona za elektronsko ratovanje EA-18G Growler također su u utorak letjela sjeverno od Venecuelanskog zaljeva.
Venecuela tvrdi da je zaljev dio njene nacionalne teritorije. Međutim, Sjedinjene Američke Države su historijski osporavale venecuelanske definicije granica, tvrdeći da one zalaze u međunarodne vode i zračni prostor.
- Ministarstvo provodi rutinske, zakonite operacije u međunarodnom zračnom prostoru, uključujući i iznad Venecuelanskog zaljeva. Nastavit ćemo letjeti sigurno, profesionalno i u skladu s međunarodnim pravom kako bismo zaštitili domovinu, pratili nezakonite aktivnosti i podržali stabilnost širom Amerike - poručili su iz Pentagona.
Osim toga, Reuters je objavio video na kojem se može vidjeti kako američka vojska istovara kamione i tešku opremu sa vojnih brodova u karipskoj luci.
Snimci prikazuju oklopna vozila i drugu opremu kako se premještaju s plovila, nakon čega slijedi iskrcavanje marinaca u velikom broju.