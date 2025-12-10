Amerika gomila trupe na Karibima: Stanje sve napetije

Na Karibima se nastavlja gomilanje američkih trupa dok se sve više priča o mogućnosti vojne intervencije u Venecueli.

Posljednji potez koji je zabrinuo predsjednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) odnosi se na dva američka borbena aviona koja su kružila u utorak iznad Venecuelanskog zaljeva.

Venecuelanci i južnoamerički mediji pratili su letove u stvarnom vremenu koristeći web stranice poput FlightRadar24 , koje su prikazale dva F/A-18 Super Horneta kako zajedno lete u uskom Venecuelanskom zaljevu oko 40 minuta. Avioni su letjeli sjeverno od Maracaiba, najnaseljenijeg grada u Venecueli.

Dva mornarička aviona za elektronsko ratovanje EA-18G Growler također su u utorak letjela sjeverno od Venecuelanskog zaljeva.