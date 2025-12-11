Objavljen snimak američkog upada na tanker s naftom iz Venecuele

Amerika je upala i zaplijenila tanker s naftom uz obalu Venecuele, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump), a ovaj potez je podigao i cijene nafte.

- Upravo smo zaplijenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, vrlo velik, najveći ikad, zapravo, i događaju se druge stvari - rekao je Tramp.

Na pitanje šta će se dogoditi s naftom, Tramp je rekao: "Zadržat ćemo je, pretpostavljam."

Nedugo nakon njegovih prvih komentara, objavljena je i prva snimka upada američkih snaga na tanker.