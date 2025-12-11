Objavljen snimak američkog upada na tanker s naftom iz Venecuele

Amerika je upala i zaplijenila tanker s naftom uz obalu Venecuele, rekao je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump), a ovaj potez je podigao i cijene nafte.
- Upravo smo zaplijenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, vrlo velik, najveći ikad, zapravo, i događaju se druge stvari - rekao je Tramp.
Na pitanje šta će se dogoditi s naftom, Tramp je rekao: "Zadržat ćemo je, pretpostavljam."
Nedugo nakon njegovih prvih komentara, objavljena je i prva snimka upada američkih snaga na tanker.
Zaplijena bi mogla signalizirati intenziviranje napora u borbi protiv izvoza venezuelske nafte, glavnog izvora prihoda te zemlje.
To je prva poznata akcija protiv tankera s naftom otkako je Tramp naredio masovno gomilanje američke vojske u regiji i izvršio napade na brodove za koje je postojala sumnja da prevoze drogu. Te su operacije izazvale zabrinutost među zastupnicima demokrata i pravnim stručnjacima.
Tri američka dužnosnika, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekla su da je operaciju vodila američka obalna straža. Nisu imenovali tanker, zastavu zemlje pod kojom je plovio niti gdje se tačno zaplijena dogodila.
Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard izjavila je da se vjeruje da je tanker Skipper zaplijenjen kod Venecuele.
Sjedinjene Države uvele su sankcije tankeru zbog, kako je Vašington naveo, umiješanosti u iransku trgovinu naftom kada se zvao Adisa.
Terminske cijene nafte porasle su nakon vijesti o zapljeni. Cijene sirove nafte Brent porasle su za 27 centi, odnosno 0,4 posto, i zaključile se na 62,21 dolar po barelu, dok su terminske cijene američke sirove nafte West Texas Intermediate porasle za 21 cent, također 0,4 posto, i završile na 58,46 dolara po barelu.
Od početka septembra Trampova administracija izvela je više od 20 napada u Karibima i na Pacifiku na brodove za koje sumnja da su prevozili drogu, ubivši više od 80 ljudi.