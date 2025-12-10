Tramp uveo "zlatnu kartu": Za milion dolara postajete Amerikanci, a za pet dobijate i dodatne benefite

Tokom svoje izborne kampanje Tramp je više puta iznosio ideju o tzv. Gold Card vizi, namijenjenoj imućnim stranim državljanima i visoko kvalificiranim stručnjacima, s ciljem jačanja američke ekonomije i privlačenja investicija.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da će od srijede poslijepodne biti otvorene prijave za tzv. Gold Card državljanstvo (Gold Card Citizenship), program koji omogućava ubrzani postupak sticanja američke boravišne dozvole i pasoša. Vijest je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, naglašavajući da je riječ o „direktnom putu do državljanstva za sve kvalificirane i provjerene osobe“, te dodao kako će se stranica za prijave aktivirati u roku od pola sata.

Njegova administracija objašnjava da je program zasnovan na visokim finansijskim pragovima kako bi osigurao značajne koristi za Sjedinjene Države, uz ubrzan put do rezidentnog statusa onima koji ispunjavaju propisane uslove.

Šta se zna o kriterijima?

Prema trenutnim informacijama, plan predviđa:

pojedinačne aplikacije uz obaveznu donaciju od milion dolara u američku državnu blagajnu,

korporativno sponzorstvo uz donaciju od dva miliona dolara,

nepovratnu taksu od 15.000 dolara za obradu zahtjeva u Ministarstvu domovinske sigurnosti (DHS).

Na stranici povezanoj s programom navodi se da se rezidentni status može dobiti „u rekordnom roku“, nakon uplate potrebnih iznosa i završetka sigurnosne provjere.

Najavljena i Platinum Card opcija

Osim Gold Carda, Trampov tim najavio je i prestižniju Platinum Card verziju, koja bi – prema ranijim prijedlozima – iznosila 5 miliona dolara i omogućila boravak u SAD-u do 270 dana godišnje, bez obaveze plaćanja američkog poreza na prihode ostvarene u inostranstvu.

Strani državljani se već mogu upisivati na listu čekanja, iako program još zvanično nije pokrenut. Međutim, svi koji su ranije bili obveznici američkog poreza na inostranu zaradu, uključujući američke državljane i rezidente, neće moći aplicirati.

Administracija dodaje da bi dodatne, manjeg obima takse prema State Department mogle postojati i kod Platinum Card programa, zavisno od profila podnosioca zahtjeva.

Ovaj prijedlog već izaziva i veliku pažnju i brojne kritike, jer mnogi postavljaju pitanje otvara li se time „brzi prolaz“ do američkih dokumenata isključivo za najbogatije.