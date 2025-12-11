Hamas se odbija razoružati, imaju jedan uvjet

Visoki funkcioner Hamasa Khaled Meshal rekao je da će pokret zadržati svoje oružje kao dio sporazuma koji uključuje dugoročno primirje i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga duž granice Pojasa Gaze kako bi se spriječio još jedan izraelski rat. Odbacio je pozive na razoružanje, nazvavši ih "neprihvatljivima" za Palestince.

U intervjuu za televiziju Al Jazeera u utorak, Meshal je rekao da približavanje druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi povećava pritisak da se Hamas prisili da se odrekne oružja, zahtjev koji je pripisao izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu i drugim dužnosnicima.

"Ovo je neprihvatljivo u kulturi našeg naroda", rekao je.

Žele garancije

Meshal je rekao da je Hamas spreman prihvatiti aranžmane koji osiguravaju mir i sprječavaju Izrael da obnovi rat u Gazi, uključujući scenarij u kojem bi se oružje otpora sačuvalo, ali ne bi bilo javno izloženo ili korišteno.

"Želimo jamstva da se izraelski rat u Gazi neće vratiti", rekao je, dodajući: "Ovo oružje može se zadržati bez upotrebe i bez prikazivanja."

Rekao je da je Hamas predložio dugoročno primirje kao „pravo jamstvo“ te da pokret nema ništa protiv raspoređivanja međunarodnih stabilizacijskih snaga sličnih Privremenim snagama UN-a u Libanonu (UNIFIL), koje bi odvojile Gazu od izraelskih snaga. „Nemamo problema s međunarodnim stabilizacijskim snagama na granicama“, dodao je.

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 18. studenog rezoluciju, koju su predložile Sjedinjene Države, o uspostavljanju privremene međunarodne misije u Gazi do kraja 2027. s ciljem okončanja rata i održavanja stabilnosti.

Katar, Egipat, Turska i druge zemlje mogu djelovati kao jamci kako bi osigurali da Gaza i otpor izbjegnu eskalaciju, naglasio je Meshal, dodajući da problem nije na palestinskoj strani. „Problem je izraelska eskalacija, ubijanje i nasilje nad narodom Gaze“, rekao je.





Naglasio je da je Gaza, izlazeći iz „ruševina i teške patnje“, ispunila svoju dužnost te da se sljedeća faza mora usredotočiti na oporavak i obnovu.

Druga faza pregovora

Meshal je odbacio svaki prijedlog za razoružanje, rekavši da postoje praktične alternative koje bi mogle spriječiti eskalaciju bez lišavanja Palestinaca sredstava za obranu.

„Razoružati Palestince znači lišiti ih duše“, rekao je. „Naše iskustvo s (izraelskom) okupacijom pokazuje da kada se ukloni palestinsko oružje, počinju masakri - od Sabre i Šatile do masakra počinjenih kroz cijelu palestinsku povijest“, rekao je, podsjećajući na ubojstva u Bejrutu 1982. godine.

Netanyahu je u nedjelju rekao da će se ovog mjeseca sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući kako bi razgovarali o drugoj fazi primirja u Gazi.

Prva faza sporazuma o primirju, postignutog 10. listopada, uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Plan također poziva na obnovu Gaze i uspostavu novog mehanizma upravljanja bez Hamasa.

Izrael je početak druge faze pregovora uvjetovao povratkom tijela svih svojih zatvorenika. Tvrdi se da su posmrtni ostaci jednog izraelskog taoca još uvijek u Gazi, dok Hamas tvrdi da je predao svih 20 živih izraelskih talaca i posmrtne ostatke svih 28 ubijenih.