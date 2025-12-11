Pala vlada u Bugarskoj: Premijer podnio ostavku

Bugarska vlada, na čelu sa premijerom Rosenom Željazkovom, podnijela je ostavku, saopćio je Zajednički upravni savjet.

- Naša koalicija se okupila i razgovarala o izazovima s kojima se suočavamo i odlukama koje treba donijeti. Ne sumnjamo da će vlada dobiti podršku na predstojećem glasanju o nepovjerenju. Ali za nas, odluke Narodne skupštine imaju smisla samo ako izražavaju volju suverena. Naša želja je da budu u skladu s onim što društvo očekuje. Trenutno, kako Ustav nalaže, vlast proizilazi iz glasa naroda. Čujemo glas građana koji protestuju protiv vlade. Mladi, stari i ljudi različitih etničkih grupa digli su glas za ostavku. Podržavamo građansku energiju i potičemo je. Kabinet su formirale raznovrsne stranke, ujedinjene na evropskom putu. Bugarska treba biti dio zemalja koje su izgradile najstabilniju uniju – EU - saopćio je,.Željazkov je dodao da je vlada postigla makroekonomsku stabilnost.

- Ispunit ćemo budžetski okvir za 2026. godinu. Budžetski plan koji smo predložili bio je fokusiran na socijalnu zaštitu i povećanje kupovne moći građana. Činilo se da to nije moguće. Ili nije u potpunosti objašnjeno ili naši protivnici to nisu razumjeli. Protest je bio protiv arogancije i uobraženosti, te načina na koji se provode vrijednosti demokratije. Zato je vlada podnijela ostavku - rekao je Željazkov.

Ostavka dolazi nakon šest glasova nepovjerenja koje je podnijela opozicija i hiljada protesta u brojnim gradovima u Bugarskoj i inostranstvu. Demonstracije su započele kao izraz nezadovoljstva prvom verzijom budžeta u evrima za 2026. godinu, ali su prerastale u masovno negodovanje protiv vlade.