Predsjednik Bugarske poručio da je pad vlade neminovan

Pozvao je Bugare da iskoriste ono što je nazvao "historijskom prilikom" za obnovu, pozivajući na “jedinstvo, volju i mudrost” dok se zemlja suočava s rastućim društvenim i političkim tenzijama.

- Bugarskoj je potrebna stvarna promjena koja će dovesti do obnove državnosti, a to je nešto što trenutna koalicija ne može postići - izjavio je, izvijestila je BTA.

U obraćanju emitovanom na Bugarskoj nacionalnoj televiziji, Radev je rekao da je vladajuća koalicija izgubila legitimitet i nije ispunila očekivanja javnosti.

Predsjednik Bugarske Rumen Radev poručio je da smatra kako je pad vlade „neminovan“ te da su jedino vanredni izbori realno rješenje za daljnji napredak, nakon velikih protesta protiv budžetskih odluka kabineta i brojnih optužbi za korupciju.

Odbačene tvrdnje

Radev je naglasio da su demonstracije u ponedjeljak obuhvatile sve generacije, odbacujući tvrdnje da nemiri odražavaju usko nezadovoljstvo nacrtom budžeta vlade.

Umjesto toga, rekao je da su protesti bili usmjereni protiv zarobljavanja države, korupcije, bezakonja i odbijanja političke klase da ih čuje, protiv upravljanja putem novca, blaćenja i straha.

Oštro je kritizirao ono što je opisao kao neprincipijelnu koaliciju koja je podijelila društvo na one na vlasti i prevarene i ogorčene birače.

Obraćajući se onima koje je nazvao "gospodo oligarsi", Radev je rekao da su potcijenili odlučnost i starijih generacija koje su prošle kroz političku tranziciju Bugarske i hiljada mladih ljudi koji duboko brinu za Bugarsku.

Radev se obratio demonstrantima i građanima koji su ostali kod kuće ali dijele slične pritužbe.

- Obraćam vam se s uvjerenjem da nećemo prokockati ovu priliku da promijenimo Bugarsku - dodao je.

Obnoviti povjerenje

Upozorio je da će jedinstvo biti ključno kako bi se spriječile provokacije i pokušaji da se protestni pokret kooptira.

- Iz iskustva znamo zašto smo se okupili. Također znamo iz prošlosti da svaki pokušaj privatizacije protesta krade nade većine - rekao je.

Zaključujući obraćanje, Radev je insistirao da je zemlji potrebna radikalna i stvarna promjena kako bi se obnovilo povjerenje u institucije i vladavinu prava, što je proces za koji je smatrao da trenutna vlada ne može ostvariti.

Inače, u slučaju da članovi vlade u Bugarskoj podnesu ostavku, građani ove zemlje bi po sedmi put od 2021. godine izašli na glasanje. Posljednji izbori održani su u oktobru 2024. godine, a prije toga su propala četiri pokušaja da se formira vlast.