Izbili sukobi policije i demonstranata u Bugarskoj na protestima protiv prijedloga budžeta za 2026.

Demonstranti u Sofiji sukobili su se u srijedu s policijom u pokušaju da probiju sigurnosnu blokadu tokom protesta protiv prijedloga državnog budžeta Bugarske za 2026. godinu, javlja Anadolu.

Nekoliko stotina građana okupilo se kako bi spriječili glasanje o budžetu, koji predviđa povećanje troškova plata u javnom sektoru, ali i više premije osiguranja za zaposlene u privatnom sektoru.

Među najkritikovanijim prijedlozima su povećanje vanjskog duga na 37,6 milijardi eura, rast doprinosa za penzijsko osiguranje za dva posto, podizanje maksimalnog iznosa za obračun doprinosa na 4.600 leva (2.352 eura), te povećanje minimalnog iznosa na 1.213 leva (620 eura).

Prijedlog obuhvata i udvostručavanje poreza na dividendu sa 5 posto na 10 posto.