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NJEMAČKI KANCELAR

Merc će biti domaćin sastanka Zelenskog i lidera EU o Ukrajini

Sastanak u Berlinu u ponedjeljak će se fokusirati na najnoviji razvoj događaja u mirovnim pregovorima

Zelenski i Merc. AP

M. Až.

12.12.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) će sljedeće sedmice u Berlinu ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nekoliko evropskih lidera kako bi razgovarali o najnovijem razvoju događaja u mirovnim pregovorima, objavio je njegov ured u petak.

U ponedjeljak će Merc prvo održati bilateralne razgovore sa Zelenskim o ekonomskoj podršci Ukrajini i razgovarati o najnovijim diplomatskim inicijativama, rekao je u saopštenju portparol njemačke vlade Stefan Kornelius.

- Uveče će se diskusijama pridružiti brojni evropski šefovi država i vlada, kao i visoki predstavnici EU i NATO-a - rekao je Kornelius, ne dajući daljnje detalje o učesnicima ili dnevnom redu sastanka.

Merc je u četvrtak potvrdio da su Kijev i njegovi evropski saveznici razvili novi mirovni prijedlog za Ukrajinu, koji se bavi teritorijalnim pitanjima.

Rekao je da će se o prijedlogu razgovarati s američkim zvaničnicima tokom vikenda, dodajući da će učešće SAD-a na planiranom sastanku u Berlinu uveliko zavisiti od zajedničke izrade dokumenata na kojima se trenutno radi.

# FRIEDRICH MERZ
# VOLODIMIR ZELENSKI
# NJEMAČKA
# UKRAJINA
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