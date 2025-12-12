Ukrajina bi već naredne godine mogla postati članica EU

Plan predstavlja revidiranu verziju dokumenta koji je administracija Donalda Trampa iznijela s ciljem okončanja rata, a koji su Kijev i njegovi evropski saveznici doživjeli kao naklonjen Rusiji.

Pristupanje EU do 1. januara 2027. precizirano je u najnovijoj verziji mirovnog prijedloga koji su ukrajinski i evropski zvaničnici predstavili Vašingtonu, kazali su za FT izvori upoznati sa sadržajem dokumenta.

Ukrajina bi već naredne godine mogla da se pridruži Evropskoj uniji, navodi se u nacrtu prijedloga koji Brisel podržava u pregovorima o okončanju ruskog rata, što bi predstavljalo značajnu promjenu u pristupu EU prema prijemu novih članica, piše „Financial Times“.

Najnovija verzija dolazi u trenutku kada Donald Tramp pojačava pritisak na predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da do Božića pristane na mirovni sporazum.

Zvaničnici koji podržavaju ukrajinske ambicije ka članstvu u EU navode da Evropska komisija sada shvata da ne bi trebalo ometati mirovni proces protiveći se ubrzanom vremenskom okviru za prijem Kijeva.

Međutim, FT ističe da Ukrajina do sada formalno nije završila nijedno od 36 zahtjevnih pregovaračkih poglavlja EU, a ovakav raspored bi preokrenuo dosadašnji pristup prijemu novih članica "zasnovan na zaslugama".

Izvori upoznati sa mirovnim planom navode da bi on primorao Brisel da preispita čitav proces proširenja, uključujući pitanja poput dinamike pristupa fondovima EU i prava glasa.

Podrška Sjedinjenih Država ovom planu značila bi i da bi Donald Tramp mogao izvršiti pritisak na mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je do sada kočio proces pristupanja Ukrajine.

- Pitanje budućeg članstva Ukrajine u EU u velikoj mjeri zavisi od Evropljana ali, zapravo, i od Amerikanaca - rekao je Zelenski novinarima u Kijevu u četvrtak.

- Ako se dogovorimo o sporazumu koji precizira kada Ukrajina postaje članica EU, Amerikanci će, kao strana u tom sporazumu, učiniti sve da naš evropski put ne bude blokiran od strane drugih u Evropi nad kojima oni imaju uticaj - dodao je.

Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u EU ubrzo nakon ruske invazije u februaru 2022, a status zvaničnog kandidata dobila je četiri mjeseca kasnije.

"Uslovno članstvo"

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je prošlog mjeseca za FT da bi nove članice mogle biti stavljene na nekoliko godina "uslovnog članstva" i čak isključene iz Unije u slučaju demokratskog nazadovanja.

Tramp je juče izjavio da će tokom vikenda američki zvaničnici prisustvovati sastanku sa evropskim i ukrajinskim kolegama, kako bi se postigao dogovor o spornim tačkama mirovnih prijedloga.

Dodao je da je sporazum postao "pomalo komplikovan, jer se radi o podjeli teritorije na određeni način – to nije nimalo lako, to je kao složen posao s nekretninama, pomnožen sa hiljadu".

Rusija nije nagovijestila da će prihvatiti bilo kakav plan koji odstupa od njenih maksimalističkih zahtjeva za okončanje rata.

Jurij Ušakov, savjetnik za spoljnu politiku predsjednika Vladimira Putina, rekao je danas da Moskva još nije vidjela najnovije nacrte američkog mirovnog plana, u koje su uključeni i prijedlozi Ukrajine i njenih evropskih saveznika.

- Kada ga budemo vidjeli, imam osjećaj da nam se veliki dio toga neće dopasti - rekao je Ušakov novinarima.

Ušakov je takođe odbacio sugestije da bi linija fronta u regionu Donbasa mogla da postane "slobodna ekonomska zona", ideju koju gura Trampova administracija, ukoliko bi Ukrajina povukla svoje trupe sa teritorije koju tamo kontroliše.