Ukrajina spremna da Donbas postane demitalizirana zona

Ukrajina je izrazila spremnost da pristane na formiranje demilitarizirane zone u Donbasu, što bi predstavljalo važan korak ka okončanju sukoba s Rusijom.

Ukrajinski pregovarač Mihailo Podoljak naveo je da bi se i ukrajinske i ruske snage povukle s postojećih linija razdvajanja, dok bi nadzor nad tom zonom preuzela međunarodna misija, po mogućnosti uz američko učešće.

Ovaj potez dio je američkog "plana mira" koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prilagodio i proslijedio američkom predsjedniku Donaldu Trampu. U izradi prijedloga učestvovali su i evropski lideri, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) i britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer).

Prema Podoljaku, demilitarizirana zona podrazumijevala bi povlačenje teškog naoružanja s obje strane fronta i nadzor međunarodnih posmatrača kako bi se spriječile nove agresije. On je naglasio da bi uključivanje SAD u ovu misiju nadzora omogućilo kontrolu primjene sporazuma, praćenje neovlaštenih kretanja trupa i poštivanje linije razdvajanja.