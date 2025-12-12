Ukrajina spremna da Donbas postane demitalizirana zona

Ukrajina je izrazila spremnost da pristane na formiranje demilitarizirane zone u Donbasu, što bi predstavljalo važan korak ka okončanju sukoba s Rusijom.
Ukrajinski pregovarač Mihailo Podoljak naveo je da bi se i ukrajinske i ruske snage povukle s postojećih linija razdvajanja, dok bi nadzor nad tom zonom preuzela međunarodna misija, po mogućnosti uz američko učešće.
Ovaj potez dio je američkog "plana mira" koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prilagodio i proslijedio američkom predsjedniku Donaldu Trampu. U izradi prijedloga učestvovali su i evropski lideri, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz), francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) i britanskog premijera Kira Starmera (Keir Starmer).
Prema Podoljaku, demilitarizirana zona podrazumijevala bi povlačenje teškog naoružanja s obje strane fronta i nadzor međunarodnih posmatrača kako bi se spriječile nove agresije. On je naglasio da bi uključivanje SAD u ovu misiju nadzora omogućilo kontrolu primjene sporazuma, praćenje neovlaštenih kretanja trupa i poštivanje linije razdvajanja.
Ovakva mjera podsjeća na korejsku demilitariziranu zonu, koja od 1953. godine razdvaja Sjevernu i Južnu Koreju. U ukrajinskom slučaju, zona bi mogla biti znatno veća i strateški važna, posebno zbog značaja Donbasa kao industrijskog i rudarskog područja koje Rusija nastoji kontrolisati od 2014. godine.
Za Zelenskog, prihvatanje demilitarizirane zone predstavlja težak politički kompromis, ali nužan kako bi se izbjegla potpuna predaja dijelova Donbasa pod kontrolom Ukrajine. Svako konačno rješenje trebalo bi biti potvrđeno putem izbora ili referenduma, kako je naglasio ukrajinski predsjednik.
Plan također predviđa postratnu arhitekturu evropske sigurnosti i finansiranje obnove Ukrajine, uključujući učešće agresora u obnovi zemlje kako bi se spriječilo da Rusija izvlači samo korist iz sukoba. Podoljaku je naglasio da ove odluke predstavljaju "teške, ali neophodne ustupke", dok garancije sigurnosti i ekonomske rekonstrukcije služe kao svojevrsna "utjeha" za ukrajinsku stranu.
Diplomatski napori uključuju moguće sastanke u Parizu i Berlinu između američkih, evropskih i ukrajinskih zvaničnika, s ciljem pronalaska kompromisa koji bi zadovoljio sve strane. Ipak, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) postavio je Kijevu ultimatum do Božića, dok ukrajinski zvaničnici ističu da Zelenski ne popušta pod američkim pritiskom i da će Ukrajina nastaviti braniti svoj teritorij.