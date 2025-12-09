Putin: "Donbas je dio Rusije i to je historijska činjenica"

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa Savjetom za ljudska prava da je Donbas kroz historiju "uvijek bio dio ruske teritorije" te da će svi ciljevi Specijalne vojne operacije biti ispunjeni.

- Nesumnjivo ćemo dovesti stvar do logičnog završetka, do ostvarenja ciljeva Specijalne vojne operacije - poručio je Putin.

Naglasio je da je Donbas "dio Rusije", ističući da je država od početka zamišljena tako da obuhvata upravo te teritorije, zbog čega je, kako kaže, ključno vratiti kontrolu nad njima.