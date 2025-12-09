Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa Savjetom za ljudska prava da je Donbas kroz historiju "uvijek bio dio ruske teritorije" te da će svi ciljevi Specijalne vojne operacije biti ispunjeni.
- Nesumnjivo ćemo dovesti stvar do logičnog završetka, do ostvarenja ciljeva Specijalne vojne operacije - poručio je Putin.
Naglasio je da je Donbas "dio Rusije", ističući da je država od početka zamišljena tako da obuhvata upravo te teritorije, zbog čega je, kako kaže, ključno vratiti kontrolu nad njima.
- To je jednostavno poznata stvar, historijska činjenica. Čak i tokom formiranja Sovjetskog Saveza postojao je spor, kao što sam već pomenuo. Donbas je postao dio RSFSR-a, a onda je Vladimir Iljič odlučio – ovo je direktno iz dokumenta – "da se predomisli". I on se predomislio, i to je to – Donbas je dat Ukrajini. Tako se sve dogodilo - podsjetio je Putin.
Prema njegovim riječima, Rusija pokušava da okonča "rat koji je Kijev pokrenuo protiv sopstvenog naroda 2014. godin"“ te je "prinuđena da to učini oružanim putem".
Putin je predložio članovima Savjeta da razmotre dodatne mjere podrške učesnicima Specijalne vojne operacije, naglasivši da formalnosti ne smiju usporavati donošenje odluka u korist ruskih vojnika.
- Borbena dejstva se ne razlikuju u zoni Specijalne vojne operacije i zoni operacije borbe protiv terorizma. Treba poći od toga. Treba polaziti od realne situacije u borbenim dejstvima - istakao je Putin.