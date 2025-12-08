Zelenski: Još uvijek nema dogovora o Donbasu

Iako pregovori o miru pod pokroviteljstvom SAD-a traju već sedmicama, dogovor o ključnom pitanju statusa teritorija u istočnom ukrajinskom regionu Donbas i dalje je daleko, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Bloomberg News.

Zelenski je u telefonskom razgovoru objasnio da pojedini elementi američkog prijedloga zahtijevaju dodatne rasprave o nizu "osjetljivih pitanja", među kojima su i sigurnosna jamstva za Donjeck i Luhansk.

- Postoje vizije SAD-a, Rusije i Ukrajine – a mi nemamo jedinstven stav o Donbasu - rekao je.

Ova izjava stiže nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio "malo razočaranje" time što Zelenski, kako tvrdi, još nije detaljno proučio nacrt prijedloga. Tramp je također poručio da nije uvjeren da je ukrajinski predsjednik spreman potpisati sporazum.

Podsjetimo, jedno od najkontroverznijih pitanja u početnom američkom mirovnom planu od 28 točaka bio je zahtjev da Ukrajina napravi značajne teritorijalne ustupke Rusiji, što bi uključivalo prepuštanje cijelog Krima te regija Luhansk i Donjeck.