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POŠILJKA PODRŠKE

Kosovo poslalo humanitarnu pomoć za Gazu

Naša humanitarna pošiljka, u vrijednosti od 500 tisuća eura, obuhvata šatore, pakete hrane, dekei 158 tisuća porcija toplog obroka, napisao je Kurti

Pomoć Gazi. FENA

FENA

13.12.2025

Premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti saopćio je da je brod s humanitarnom pomoći Kosova za Gazu isplovio iz Turske.

U objavi na Facebooku Albin Kurti navodi da humanitarna pošiljka, u vrijednosti od 500 tisuća eura, obuhvata šatore, pakete hrane, deke i 158 tisuća porcija toplog obroka za stanovnike kojima je pomoć potrebna.

- Upravo smo dobili obavještenje da je brod natovaren humanitarnom pomoći Vlade Republike Kosovo, namijenjenoj narodu Gaze, isplovio iz luke Mersin u Turskoj. Naša humanitarna pošiljka, u vrijednosti od 500 tisuća eura, obuhvata šatore, pakete hrane, dekei 158 tisuća porcija toplog obroka za stanovnike kojima je pomoć potrebna. Iako je Vlada Republike Kosovo ovu odluku donijela još u siječnju, njena realizacija postala je moguća tek nakon posljednjeg mirovnog sporazuma, postignutog pod vodstvom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa - napisao je Kurti.

# KOSOVO
# GAZA
# PODRŠKA
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