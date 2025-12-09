Kurti razgovarao o sigurnosti sa komandantom KFOR-a Ulutasom

Vršioca dužnosti premijera Republike Kosovo Albina Kurtija u sjedištu KFOR-a dočekao je komandant KFOR-a na Kosovu, general-major Ozkan Ulutas, na radnom ručku, javlja Anadolu.

Kako je objavio Ured premijera, Kurti i Ulutas razgovarali su o aktuelnim dešavanjima u zemlji i regiji, kao i o sigurnosnoj situaciji.

Kurti je naglasio važnost saradnje između sigurnosnih institucija zemlje i NATO misije na Kosovu.

Izrazio je spremnost za najbliže i najplodnije odnose sa KFOR-om, u službi održavanja mira i sigurnosti na cijeloj teritoriji zemlje.

- Uvijek je zadovoljstvo vratiti se u sjedište KFOR-a na detaljnu diskusiju o sigurnosti i miru - napisao je Kurti nakon sastanka.

General-majoru Ozkanu Ulutasu ovo je drugi mandat kao komandantu KFOR-a na Kosovu.