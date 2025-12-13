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NJEMAČKI KANCELAR

Merc optužio Putina da želi obnoviti stari Sovjetski Savez

Putin je zainteresovan za fundamentalnu promjenu granica u Evropi i obnovu starog Sovjetskog Saveza unutar granica starog Sovjetskog Saveza, kazao je

Merc i Putin. AP

Anadolija

13.12.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u subotu je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi "obnoviti stari Sovjetski Savez", javlja Anadolu.

Putin je zainteresovan za "fundamentalnu promjenu granica u Evropi i obnovu starog Sovjetskog Saveza unutar granica starog Sovjetskog Saveza", rekao je Merc u govoru na stranačkom kongresu vladajuće Kršćansko-socijalne unije (CSU) u Minhenu.

Ovo ide ruku pod ruku s masovnom vojnom prijetnjom zemljama koje su nekada "pripadale ovom carstvu", dodao je Merc.

Kancelar se u govoru nije direktno osvrnuo na diplomatske pregovore o okončanju ruskog rata u Ukrajini, međutim, pozvao je na pažljivu analizu strategije ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Ako Ukrajina padne, on se neće zaustaviti. I svako ko još uvijek vjeruje da će time biti zadovoljan trebao bi pažljivo analizirati njegove strategije, dokumente, govore i nastupe - dodao je.

Merc je naglasio da je važno nastaviti pružati pomoć Ukrajini.

Rekao je da drugi ključni elementi uključuju koheziju unutar Evropske unije i bliske veze s Velikom Britanijom, "održavanje NATO saveza što je duže moguće" i ogromna ulaganja u vlastite odbrambene kapacitete.

Merc će sljedeće sedmice u Berlinu ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i nekoliko evropskih lidera kako bi razgovarali o najnovijem razvoju događaja u mirovnim pregovorima, objavio je njegov ured u petak.

U ponedjeljak će Merc prvo održati bilateralne razgovore sa Zelenskim o ekonomskoj podršci Ukrajini i razgovarati o najnovijim diplomatskim inicijativama, rekao je u saopćenju glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius.

- Uveče će se diskusijama pridružiti brojni evropski šefovi država i vlada, kao i visoki predstavnici EU i NATO-a - rekao je Kornelius, bez davanja više detalja o učesnicima ili dnevnom redu sastanka.

Merc je u četvrtak potvrdio da su Kijev i njegovi evropski saveznici razvili novi mirovni prijedlog za Ukrajinu, koji se bavi teritorijalnim pitanjima.

# FRIEDRICH MERZ
# VLADIMIR PUTIN
# NJEMAČKA
# RUSIJA
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