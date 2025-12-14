Izraelski šef diplomatije: Pucnjava je rezultat antisemitskog divljanja u Australiji

Izraelski ministar vanjskih poslova, Gidion Sar (Gideon Saar), oštro je osudio australsku vladu nakon smrtonosne pucnjave koja se dogodila na događaju povodom praznika Hanuke u Sidneju. On je ovu tragediju nazvao "rezultatom antisemitskog divljanja po ulicama Australije", naglašavajući zabrinutost zbog rasta antisemitizma u zemlji.

Snažna kritika

Sar je izrazio snažnu kritiku na račun australskih vlasti, ističući da bi trebalo učiniti više kako bi se spriječili takvi incidenti. Njegove riječi dolaze uslijed sve većih napetosti u Australiji u vezi s pitanjem antisemitizma.

- Zgrožen sam ubilačkom pucnjavom na događaju povodom Hanuke u Sidneju u Australiji - objavio je Sar. Rekao je da je židovska zajednica meta napada te da je nedjeljna pucnjava rezultat "antisemitskog divljanja na ulicama Australije u protekle dvije godine".

- Australska vlada, koja je primila bezbrojne znakove upozorenja, mora se urazumiti! - napisao je šef izraelske diplomacije, prenosi dpa.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da pucnjava na plaži Bondi predstavlja napad na židovsku zajednicu.

- U ovim trenucima, podli teroristi napali su naše sestre i braću u Sydneyju u Australiji u vrlo okrutnom napadu na Židove koji su otišli zapaliti prvu svijeću za Hanuku na plaži Bondi - rekao je Herzog, priopćio je njegov ured u Jeruzalemu.

- Srce cijelog izraelskog naroda zastalo je u ovom trenutku dok molimo za oporavak ranjenih, molimo za njih i molimo za one koji su izgubili živote - rekao je Herzog.

Izraelski predsjednik rekao da je Izrael više puta pozivao na akciju kako bi se suprotstavio, kako opisuje, "ogromnom valu" antisemitizma koji pogađa australsko društvo.

Židovski događaj

Prema prvim izvještajima, meta napada na kultnoj plaži u istočnom Sidneju bio je židovski događaj povodom blagdana Hanuke. Nedjelja je prvi dan Hanuke. Australski mediji izvijestili su da su ispaljeni deseci hitaca i da ima 10 mrtvih i najmanje toliko ranjenih.

Policajci su prvo rekli da su pritvorene dvije osobe, ali nisu iznijeli detalje o prirodi napada, osumnjičenicima ili žrtvama, a potom je preneseno da je jedan napadač mrtav a drugi u kritičnom stanju.

Od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023. uočen je globalni porast antisemitizma. Napadani su Židovi i sinagoge, a kritike upućene Izraelu u nekim su slučajevima prerasle u mržnju prema Židovima.

Australske vlasti nisu službeno potvrdile da je napad ciljao na židovsku zajednicu, ali čelnik Udruge australskih Židova opisao ga je kao "tragediju (...) koja je bila potpuno predvidljiva".

Australska vlada premijera Anthonyja Albanesea "više puta je upozorena, ali nije poduzela odgovarajuće mjere za zaštitu židovske zajednice", rekao je Robert Gregory AFP-u.

"Napad na Židove i naše vrijednosti"

Džeremi Lejblir (Jeremy Leibler), predsjednik Cionističke federacije Australije, rekao je za Jeruzalem Post da je "židovska zajednica u šoku". "Dvije tisuće članova židovske zajednice slavilo je Hanuku, zajedno paleći prvu svijeću na plaži Bondi. U stanju smo visoke pripravnosti", rekao je Leibler.

- Ovo je dan iznimne tuge. Članovi naše zajednice su ubijeni, a drugi su teško ozlijeđeni. Porodice su uništene. Sveti trenutak svjetla pretvoren je u tamu. Surađujemo s vlastima jer se potvrđuju novi detalji. Naš fokus je sada na žrtvama, njihovim porodicama i sigurnosti zajednice - rekao je Leibler.

Naglasio je da je "napad na Židove koji slave svoju vjeru napad i na samu Australiju".

- To je napad na naše vrijednosti, našu društvenu koheziju i osnovno pravo ljudi da se okupljaju bez straha - rekao je predsjednik Cionističke federacije Australije.

Aleks Rivarčin (Alex Ryvchin), suizvršni direktor Izvršnog vijeća australskih Židova, rekao je u intervjuu za Sky News da se pucnjava dogodila na događaju na plaži u čast židovskog festivala Hanuke, koji je započeo u zalazak sunca.

- Ako smo namjerno ciljani na ovaj način, to je nešto što nitko od nas nikada nije mogao zamisliti. To je užasna stvar - rekao je, dodajući da je njegov savjetnik za medije ranjen u napadu.