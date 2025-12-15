Australijanci slave Ahmeda koji je zaustavio napadača u Sidneju

Na društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje nenaoružanog muškarca kako svladava jednog od napadača, a vjeruje se da je tim činom spasio brojne živote.

Australci slave Ahmeda el Ahmeda, muslimana porijeklom iz sirijskog Idliba. Mnogi ga zovu herojem zbog njegove brze reakcije tokom napada na Židove na Bondi Beachu u Sidneju, najsmrtonosnijeg napada u Australiji u posljednjim godinama.

Ranjen tokom podviga

Lokalni medij 7News identificirao je hrabrog prolaznika kao 43-godišnjeg Ahmeda al Ahmeda, prodavača voća. Video od 15 sekundi prikazuje kako se Al Ahmed skriva iza parkiranih automobila, a zatim trči prema napadaču s leđa. Hvata ga za vrat, otima mu pušku i obara ga na tlo, prije nego što oružje okreće prema njemu. U napadu je zadobio dvije prostrijelne rane i prevezen je u bolnicu.

Mediji su razgovarali s muškarcem po imenu Mustafa, koji se predstavio kao Ahmedov rođak.

- U bolnici je i ne znamo tačno što se događa unutra. Nadamo se da će biti dobro. On je heroj 100 posto - rekao je.

Prema dostupnim informacijama, Ahmed al Ahmed nije imao prethodnog iskustva s oružjem i samo je prolazio područjem kada je odlučio intervenirati.

Na konferenciji za medije premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns odao je priznanje hrabrosti Ahmeda, koji u tom trenutku još nije bio imenovan.

- Taj je čovjek pravi heroj i nemam nikakve sumnje da je večeras živo mnogo, mnogo ljudi zahvaljujući njegovoj hrabrosti - rekao je.

Na božićnom prijemu u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Tramp (Trump) također je pohvalio Ahmeda, rekavši da ima "veliko poštovanje" prema njemu.

- To je bio jako, jako hrabar čovjek. Izravno je napao jednog od napadača i spasio mnogo života - rekao je.

Napad proglašen terorističkim činom

Policija je saopćila da je u napadu ubijeno najmanje 16 ljudi, a napad je bio usmjeren na židovsku zajednicu tokom proslave Hanuke na Bondi Beachu. U bolnicu je prevezeno 29 osoba, uključujući jedno dijete. Među žrtvama je i jedan izraelski državljanin.

Policija Novog Južnog Walesa je potvrdila da su dvojica napadača bili otac i sin, identificirani kao 50-godišnji Sajid Akram i njegov 24-godišnji sin Naveed Akram, kojeg su sigurnosne službe još 2019. istraživale zbog povezanosti s islamističkom terorističkom organizacijom Islamska država. Otac je ubijen na mjestu događaja, dok je sin u kritičnom stanju u bolnici. Cijeli incident proglašen je terorističkim činom.