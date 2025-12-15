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TRAGEDIJA

Poplave u Maroku odnijele najmanje 21 život

Dodaje se da su operacije potrage i spašavanja u toku

Poplave u Maroku. X

Anadolija

15.12.2025

Guvernerstvo Safija saopćilo je u nedjelju kasno navečer da je 21 osoba izgubila život usljed "izuzetnih grmljavinskih oluja koje su pogodile grad u nedjelju navečer, izazvavši velike poplave u vrlo kratkom vremenskom periodu", javlja Anadolija.

Dodaje se da su operacije potrage i spašavanja u toku te da su poduzete neophodne mjere kako bi se osigurala pogođena područja i pružila podrška stanovnicima.

Marokanska državna novinska agencija je u nedjelju, pozivajući se na lokalne zvaničnike, izvijestila da su izuzetno obilne padavine u kratkom vremenu, oko jednog sata, pokrenule snažne bujice koje su poplavile kuće i poslovne objekte u dijelovima grada. Poplave su uslijedile nakon intenzivne grmljavinske aktivnosti.

Zvaničnici su naveli da je još 20 osoba povrijeđeno te da se nalaze na liječenju u državnoj bolnici Mohammed V u Safiju.

# POPLAVE
# MAROKO
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