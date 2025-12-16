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TRAGEDIJA

Putnički autobus prevrnuo se na autoputu u Iranu, 13 osoba poginulo

Autobus je u ponedjeljak navečer putovao iz Isfahana prema sjeveroistočnom gradu Mashadu

Nesreća u Iranu. Fena

FENA

16.12.2025

Putnički autobus prevrnuo se, usmrtivši 13 ljudi i povrijedivši više od desetak ostalih na autoputu u centralnom Iranu, javila je u utorak državna novinska agencija IRNA.

Autobus je u ponedjeljak navečer putovao iz Isfahana prema sjeveroistočnom gradu Mashadu kada je udario u centralnu zaštitnu ogradu autoputa, prešao u suprotnu traku i sudario se s taksijem prije nego što se prevrnuo, saopćila je policija.

Jedanaest putnika autobusa i dvije osobe koje su bile u taksiju poginule su u nesreći, dok je šest žena i sedam muškaraca hospitalizirano, javila je IRNA.

Hitne ekipe, uključujući vozila hitne pomoći i spasilačke jedinice, poslane su na lice mjesta ubrzo nakon nesreće.

Iran ima jednu od najgorih svjetskih statistika sigurnosti saobraćaja, s oko 20.000 smrtnih slučajeva godišnje.

Veliki broj žrtava pripisuje se široko rasprostranjenom nepoštovanju saobraćajnih zakona, nesigurnim vozilima i neadekvatnim hitnim službama u njegovim prostranim ruralnim područjima, prenosi Reuters.

# AUTOBUS
# IRAN
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