Putnički autobus prevrnuo se na autoputu u Iranu, 13 osoba poginulo

Putnički autobus prevrnuo se, usmrtivši 13 ljudi i povrijedivši više od desetak ostalih na autoputu u centralnom Iranu, javila je u utorak državna novinska agencija IRNA.

Autobus je u ponedjeljak navečer putovao iz Isfahana prema sjeveroistočnom gradu Mashadu kada je udario u centralnu zaštitnu ogradu autoputa, prešao u suprotnu traku i sudario se s taksijem prije nego što se prevrnuo, saopćila je policija.