Iran zaplijenio tanker za naftu u Hormuškom moreuzu zbog sumnje na krijumčarenje goriva

Iran je u subotu zaplijenio tanker za naftu u Hormuškom moreuzu i pritvorio njegovu posadu zbog navodnog krijumčarenja goriva, prema lokalnim medijima, prenosi Anadolu.

Mojtaba Ghahremani, predsjednik Vrhovnog suda južne provincije Hormozgan, rekao je da je tanker zaplijenjen dok je plovio u blizini lučkog grada Jaska nakon što je utvrđeno da prevozi šest miliona litara krijumčarenog goriva (oko 1,6 miliona galona), objavila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Ghahremani je rekao da je privedeno 18 osoba, uključujući kapetana i članove posade, napominjući da tanker nije postupio po naređenjima za zaustavljanje i da je njegov radarski sistem bio isključen.

Dodao je da su inspekcije izvršene na brodu otkrile odsustvo bilo kakvih dokumenata vezanih za pomorsku plovidbu ili teret.

- Identificirani su brojni činovi koji predstavljaju zločine - rekao je, bez navođenja detalja.

Ghahremani je dodao da članovi posade imaju indijsko, šrilankansko i bangladeško državljanstvo, bez pružanja informacija o državi pod čijom zastavom plovi tanker.