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NASTAVLJA SE PROTEST

Francuski poljoprivrednici blokirali više autoputeva

Poljoprivrednici su blokirali i željezničke pruge pored puteva u departmanu Haute-Garonne

Francuski poljoprivrednici blokirali više autoputeva. AP

Anadolija

16.12.2025

Poljoprivrednici su u utorak blokirali najmanje pet autoputeva na jugozapadu Francuske dok se nastavljaju protesti protiv klanja stoke i trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura, javlja Anadolu.

Protest francuskih poljoprivrednika nastavljen je blokadama raznih autoputeva širom jugozapadne Francuske, prema izvještaju emitera BFMTV.

Vlasti navodno očekuju daljnje proteste u narednim satima.

Pored puteva, poljoprivrednici su blokirali i željezničku prugu u departmanu Haute-Garonne.

Protestuju traju već nekoliko dana zbog vladine politike sistematskog klanja stada stoke nakon otkrivanja nodularnog dermatitisa, poznatog i kao bolest kvrgave kože.

Poljoprivrednici na ovaj način izražavaju nezadovoljstvo trgovinskim sporazumom između EU i južnoameričkog bloka Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja (Mercosur).

# POLJOPRIVREDNICI
# FRANCUSKA
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