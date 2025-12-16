Francuski poljoprivrednici blokirali više autoputeva

Poljoprivrednici su u utorak blokirali najmanje pet autoputeva na jugozapadu Francuske dok se nastavljaju protesti protiv klanja stoke i trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura, javlja Anadolu.
Protest francuskih poljoprivrednika nastavljen je blokadama raznih autoputeva širom jugozapadne Francuske, prema izvještaju emitera BFMTV.
Vlasti navodno očekuju daljnje proteste u narednim satima.
Pored puteva, poljoprivrednici su blokirali i željezničku prugu u departmanu Haute-Garonne.
Protestuju traju već nekoliko dana zbog vladine politike sistematskog klanja stada stoke nakon otkrivanja nodularnog dermatitisa, poznatog i kao bolest kvrgave kože.
Poljoprivrednici na ovaj način izražavaju nezadovoljstvo trgovinskim sporazumom između EU i južnoameričkog bloka Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja (Mercosur).