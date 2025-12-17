Lukašenko: I Putin i Zelenski žele mir

I ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele mir u Ukrajini, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko.

- Sada sam siguran da Putin želi mir. Zelenski želi isto, pogotovo sada, siguran sam - rekao je Lukašenko u intervjuu za američku televiziju Newsmax.

Lukašenko je ocijenio da, ako se rat nastavi i eskalira, to može dovesti do teških posljedica po Evropu i svijet.

- Onda će to neizbježno eskalirati u neku vrstu globalnog sukoba. Stoga, mora se ugasiti dok je moguće. Sada, više nego ikad, postoji takva prilika, sada kada su se Amerikanci ozbiljno uključili u ovo pitanje - rekao je Lukašenko.

Izjavio je da podržava predsjednika SAD Donalda Trampa u njegovoj odlučnosti da se bori protiv ilegalnih migracija i trgovine drogom, ali da su potrebne zajedničke mjere.

- Tramp je sjajan čovjek što je pokrenuo ovo pitanje - rekao je Lukašenko u intervjuu za američki kanal Njuzmaks.

Međutim, on je napomenuo jedinstvenu prirodu takvih problema i nemogućnost postizanja održivog, dugoročnog efekta samostalno, upotrebom sile.

- Ovo je realnost našeg vremena. Moramo da se borimo protiv toga. Ali se protiv droge ne možete boriti raketama - rekao je Lukašenko.