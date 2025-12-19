Objavljene stotine hiljada strana Epstinovih dokumenta: Narednih sedmica stiže još

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država danas je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je odgovarati na pitanja o objavi dokumenata nakon događaja sa rukovodiocima farmaceutskih kompanija u Ovalnom kabinetu u petak, navodeći da ne želi "pokvariti" događaj dopuštajući medijima da postavljaju "pitanja koja se tiču bilo čega drugog", prenosi Daily Mail.

- Danas uopšte neću odgovarati na pitanja, jer nema šanse da mogu odgovarati na pitanja koja su ikako povezana s onim čemu ste upravo svjedočili - izjavio je Tramp.

Ogromna količina dokumenata

Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva pravde saopštila je na mreži X da objavljuje ogromnu količinu dokumenata koje administracije Džoa Bajdena i Baraka Obame nisu željele učiniti javnim, ocijenivši kritike kao "smiješne".

Zamjenik državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš izjavio je da će Ministarstvo pravde danas objaviti "stotine hiljada dokumenata" iz istražnih spisa o pokojnom američkom finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, uz najavu da će u narednim sedmicama biti objavljeno još stotine hiljada dokumenata.

- Očekujem da ćemo danas objaviti stotine hiljada dokumenata u različitim formatima – fotografije i drugi materijali vezani za sve istrage u kojima je Epstin bio predmet - rekao je Blanš za Fox News.

- Dakle, danas stotine hiljada, a u narednim sedmicama očekujem još stotine hiljada - dodao je on.

Lider manjine u Senatu Čak Šumer izjavio je da kašnjenje u objavi dokumenata krši Zakon o transparentnosti spisa o Epstinu, donesen prošlog mjeseca, koji je razlog zbog kojeg Ministarstvo pravde objavljuje dokumente.

Zakon zahtijeva od generalnog tužioca da u roku od 30 dana učini javno dostupnim sve neklasifikovane spise, dokumente, komunikacije i istražne materijale Ministarstva pravde koji se odnose na Epstina, uključujući istrage, optužnice i nadzorne slučajeve, navodi NBC.

Razlozi kašnjenja

Blanš je pojasnio da kašnjenje dijelom proizlazi iz obaveze cenzurisanja osjetljivih informacija o žrtvama.

- Pregledamo svaki dokument koji objavljujemo kako bismo osigurali da su identiteti i priče žrtava potpuno zaštićeni koliko je potrebno - rekao je Blanš. Dodao je da Ministarstvo pravde "neumorno radi" od kada je Tramp potpisao zakon koji zahtijeva objavu dokumenata, kako bi se osiguralo da svaki dokument bude pregledan i dostavljen američkoj javnosti.

Šumer je u saopštenju naglasio da je zakon jasan i da je Trampova administracija imala 30 dana da objavi sve spise o Epstinu, a ne samo dio.

- Nepoštivanje toga je kršenje zakona. Ovo pokazuje da Ministarstvo pravde, Donald Tramp i Pam Bondi uporno kriju istinu - naveo je on.

Zakonodavci Robert Garsija i Džejmi Raskin, članovi nadzornog i pravosudnog odbora, u zajedničkom saopštenju naveli su da "ispituju sve pravne opcije zbog ovog kršenja saveznog zakona". Odbor za nadzor, koji je samostalno istraživao slučaj Epstina, već je objavio hiljade dokumenata iz Ministarstva pravde i Epstinovog nasljeđa, navodi NBC.

Ministarstvo pravde nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Predstavnički dom usvojio je Zakon o transparentnosti Epstinovih dokumenata 18. novembra sa rezultatom 427 prema 1, a iste večeri ga je jednoglasno odobrio i Senat. Zakon je potom upućen predsjedniku Donaldu Trampu, koji ga je potpisao, čime je pokrenuto zakonom obavezno objavljivanje dokumenata Ministarstva pravde do današnjeg dana.