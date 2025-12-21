SAD presrele tanker s naftom kod obale Venecuele

Sjedinjene Američke Države presrele su tanker s naftom u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, potvrdila je američka ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem, a što dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio blokadu svih sankcioniranih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

To je drugi put u posljednjih nekoliko sedmica da su SAD krenule protiv tankera u blizini Venezuele usred velikog vojnog raspoređivanja u regiji. Noem je potvrdila da je Obalska straža presrela tanker koji je posljednji put pristao u Venecueli, javlja Reuters.

- Sjedinjene Američke Države će nastaviti borbu protiv ilegalnog kretanja sankcionirane nafte koja se koristi za finansiranje narkoterorizma u regionu. Naći ćemo vas i zaustaviti - navela je u saopćenju objavljenom na društvenim mrežama.

Tri američka zvaničnika ranije u subotu rekli su Reutersu da je plovilo presretnuto. Obalska straža i Pentagon uputili su pitanja Bijeloj kući.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly rekla je da je tanker prevozio sankcioniranu naftu.