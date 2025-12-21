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U MEĐUNARODNIM VODAMA

SAD presrele tanker s naftom kod obale Venecuele

Naći ćemo vas i zaustaviti, navela je u saopćenju objavljenom na društvenim mrežama

SAD presrele tanker s naftom kod obale Venecuele. Screenshot / YouTube

FENA

21.12.2025

Sjedinjene Američke Države presrele su tanker s naftom u međunarodnim vodama kod obale Venecuele, potvrdila je američka ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem, a što dolazi samo nekoliko dana nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio blokadu svih sankcioniranih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

To je drugi put u posljednjih nekoliko sedmica da su SAD krenule protiv tankera u blizini Venezuele usred velikog vojnog raspoređivanja u regiji. Noem je potvrdila da je Obalska straža presrela tanker koji je posljednji put pristao u Venecueli, javlja Reuters.

- Sjedinjene Američke Države će nastaviti borbu protiv ilegalnog kretanja sankcionirane nafte koja se koristi za finansiranje narkoterorizma u regionu. Naći ćemo vas i zaustaviti - navela je u saopćenju objavljenom na društvenim mrežama.

Tri američka zvaničnika ranije u subotu rekli su Reutersu da je plovilo presretnuto. Obalska straža i Pentagon uputili su pitanja Bijeloj kući.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly rekla je da je tanker prevozio sankcioniranu naftu.

- Bio je to lažno označen brod koji je djelovao kao dio venecuelanske "flote u sjeni" za krijumčarenje ukradene nafte i finansiranje narko-terorističkog Madurovog režima - napisala je na X-u.

Vlada Venecuele nazvala je presretanje tankera ozbiljnim aktom međunarodnog piratstva.

- Venecuela osuđuje i odbacuje krađu i otmicu novog privatnog plovila koje je prevozilo naftu, kao i prisilni nestanak njegove posade, počinjen od vojnog osoblja Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim vodama - navodi se u saopćenju.

Caracas je dodao da će akcije biti prijavljene Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, drugim multilateralnim organizacijama i vladama.

Britanska kompanija za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard objavila je da se vjeruje da je u pitanju plovilo pod panamskom zastavom Centuries, koje je presretnuto istočno od Barbadosa u Karipskom moru.

# VENECUELA
# TANKER
# NAFTA
# SAD
# KRISTI NOEM
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