Tramp utrostručio ponudu za migrante koji se "samodeportiraju" iz SAD

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa utrostručila je novčanu ponudu migrantima koji se odluče na dobrovoljnu "samodeportaciju" iz Sjedinjenih Američkih Država, povećavši iznos na 3.000 dolara, saopćilo je Ministarstvo za domovinsku sigurnost (DHS).

Novac će biti isplaćen osobama koje se u zemlji nalaze ilegalno i koje potpišu izjavu da će do kraja godine napustiti SAD. Ponuda, kako je navedeno, uključuje i besplatan avionski let do njihove matične zemlje.

- Ilegalni stranci trebali bi iskoristiti ovu ponudu i sami se deportirati, jer ako to ne učine, pronaći ćemo ih, uhapsiti i nikada se neće vratiti - izjavila je ministrica Kristi Noem.

Administracija Donalda Trampa u martu je pokrenula redizajniranu aplikaciju pod nazivom CBP Home, s ciljem da se migrantima olakša dobrovoljni odlazak iz zemlje. Aplikaciju, ranije poznatu kao CBP One, koristila je administracija Džozefa Bajdena kako bi migrantima omogućila legalan ulazak u SAD.

Iz DHS-a su u maju saopćili da prosječni troškovi hapšenja, pritvora i deportacije jedne osobe bez legalnog statusa iznose oko 17.000 dolara.

Tramp, koji je dužnost preuzeo u januaru uz obećanje rekordnog broja deportacija, dodatno je pojačao obračun s ilegalnom imigracijom, uprkos podijeljenim reakcijama javnosti. Najavio je deportaciju milion migranata godišnje, a njegova administracija je do sada ove godine deportovala oko 622.000 osoba.

Administracija se priprema i za još agresivnije mjere tokom 2026. godine, uz planirano izdvajanje milijardi dolara novih sredstava. Američki zvaničnici navode da se razmatra zapošljavanje hiljada novih imigracijskih agenata, otvaranje dodatnih pritvorskih centara te saradnja s privatnim kompanijama kako bi se locirale osobe bez legalnog statusa.