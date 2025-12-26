Kongres je uradio više nego u pet godina

- U ovoj godini Kongres je uradio više nego u proteklih pet godina. Tumači se da su prethodnih par godina i bile takve zato što Kongres nije bio neposredno uključen – kaže Đidić.

Bivši bh. diplomata, nekadašnji ambasador BiH u Vašingtonu Fuad Đidić podsjeća da je u aprilu, oktobru i decembru Kongres SAD čak četiri puta raspravljao o politici SAD prema BiH i stanju u našoj zemlji.

Iako se često mogu čuti drugačije ocjene, inicirane povlačenjem ambasadora Majkla Marfija (Michael Murphy) i Kristofera Hila (Christopher Hill) iz Sarajeva i Beograda, situacija na terenu, odluke i poruke iz Vašingtona pokazuju da SAD ostaju snažno prisutne u regionu.

Pojašnjava da, s obzirom na projekte koje SAD namjeravaju realizirati na Zapadnom Balkanu, Kongres najavljuje “generacijsku promjenu”, koja je vezana za slabljenje utjecaja Rusije, pogotovo u Srbiji i njenoj naftnoj industriji. Zakonom o Zapadnom Balkanu Kongres SAD će, između ostalog, onemogućiti ukidanje sankcija bez njegove saglasnosti, a iskazana je i odlučnost da se razobliče “sebične i reakcionarne snage u BiH”.

- Oni su dali jednu globalnu viziju, za Balkan su rekli da je tu predominacija ruskog gasa, kojeg prati destabilizacija država. I pogađaju u pravu stvar. Zbog čega su zemlje korumpirane? Zato što su Rusi majstori davanja mita, finansijske subverzije i kupovanja političara. To je ocjena Kongresa. Evo mi vidimo da je BiH druga najkorumpiranija država – dodaje Đidić.

Prava bitka

U 2026. očekuje “pravu bitku” na Zapadnom Balkanu.

- Možemo očekivati nastavak američkog liderstva u regionu. Južna interkonekcija u BiH donosi deblokadu sistema odlučivanja i stabilizaciju pravne države. A to je za sve nas kapitalna stvar, da interkonekcija ne znači samo da ovdje prolazi gasovod, to je samo ime za stabilizaciju države, ako je mi budemo znali iskoristiti – ističe Đidić.

Reforma američke diplomatije

Da SAD nisu izgubile interes za Zapadni Balkan smatra i stručnjak za međunarodne odnose iz Beograda Srećko Đukić, koji trenutnu situaciju, u kojoj SAD početkom iduće godine neće neće imati ambasadore ni u Podgorici i Skoplju, ocjenjuje kao slučaj uzrokovan reformom američke diplomatije. U izjavi za beogradske medije ukazuje da, iako SAD već skoro godinu nemaju ambasadore u BiH i Srbiji, to ne znači da ambasade u Beogradu i Sarajevu ne rade punim kapacitetom. Dodaje kako mu se čini da su sada SAD više posvećene ovom prostoru nego što su to bile za vladavine demokrata.

Rusi su majstori davanja mita, finansijske subverzije i kupovanja političara