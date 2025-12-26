Rute: EU ne treba da se odvaja od SAD-a u oblasti odbrane

Generalni sekretar NATO-a Marka Rute (Mark Rutte) ne smatra da Evropska unija treba postati u potpunosti nezavisna od Sjedinjenih Američkih Država po pitanjima odbrane, i pored aktuelne politike administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa).

Sjedinjene Američke Države očekuju da Evropa preuzme veću odgovornost i poveća izdvajanja za odbranu, rekao je Rutte u nedavnom intervjuu za dpa.

- Apsolutno sam uvjeren da su SAD u potpunosti posvećene NATO-u. U to nema sumnje. Postojalo je jedno veliko očekivanje, da mi trošimo više, da Evropa preuzme veću odgovornost - kazao je Rute. Ipak, naglasio je da se to treba raditi zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Bivši nizozemski premijer podsjetio je na NATO samit održan u junu u Hagu, na kojem su se sve saveznice složile da do 2035. godine povećaju izdvajanja za odbranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

- Mislim da je to i dalje jedna od najvećih vanjskopolitičkih pobjeda predsjednika Trampa – tih pet posto, jasna obaveza da se više ulaže - rekao je Rute.

Manfred Veber (Manfred Weber), lider konzervativne Evropske narodne stranke (EPP), najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu, pozvao je da se EU razvije u "evropski NATO", tvrdeći da se na SAD više ne može bezrezervno oslanjati.

Iako je pohvalio Vebera, Rute je rekao da ima drugačije mišljenje.

- Ne smijemo zaboraviti da kada je riječ o Evropi i NATO-u, postoji više od same Evropske unije - zaključio je Rute.

Iako je priznao važnost Evropske unije, Rute je naveo da 23 države članice EU unutar NATO-a čine tek oko četvrtine ukupne ekonomske snage Saveza.

- Sedamdeset pet posto i dalje je izvan EU - rekao je, misleći na članice NATO-a poput Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država.