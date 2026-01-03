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TVRDI REUTERS

Venecuelanska potpredsjednica pobjegla u Rusiju

Ni ruske vlasti zasad se nisu službeno oglasile o boravku venecuelanske potpredsjednice u Moskvi

Delsi Rodrigez. X

D. H.

3.1.2026

Venecuelanska potpredsjednica Delsi Rodríguz nalazi se u Rusiji, izvijestio je Reuters.

Ranije danas Rodrigez je izjavila da venecuelanske vlasti ne znaju gdje se nalazi Nikolas Maduro te je zatražila „dokaz da je živ”. Izjava je uslijedila nakon što je potvrđeno da je Maduro uhapšen u američkoj operaciji i odveden u Sjedinjene Države, gdje mu se sudi.

Prema Reutersu, Rodrigez u trenutku davanja izjave nije bila u Venecueli. Izvori navode da se trenutno nalazi u Rusiji, no detalji putovanja zasad nisu poznati.

Venecuelanska vlada nije objavila službene informacije o tome ko trenutačno obnaša izvršne ovlasti u zemlji, niti je pojasnila status najviših državnih dužnosnika nakon hapšenja predsjednika.

Ni ruske vlasti zasad se nisu službeno oglasile o boravku venezuelanske potpredsjednice u Moskvi.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# DELCY RODRIGUEZ
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