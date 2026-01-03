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BRAZILSKI PREDSJEDNIK

Lula optužuje SAD za opasan presedan

Lula je poručio da su bombardiranje venezuelskog teritorija i zarobljavanje predsjednika Madura prešli crvenu liniju

Anadolija

D. H.

3.1.2026

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva oštro je osudio američku vojnu operaciju u Venezueli, nazvavši je teškim napadom na suverenitet te zemlje i „neprihvatljivim presedanom“ za međunarodnu zajednicu.

Lula je poručio da su bombardiranje venezuelskog teritorija i zarobljavanje predsjednika Madura prešli crvenu liniju, upozorivši da takvi potezi ugrožavaju stabilnost cijele regije i prijete očuvanju Latinske Amerike kao „zone mira“.

Brazil je ponovo ponudio posredovanje u političkim sporovima u Venezueli, dok je Lula pozvao međunarodnu zajednicu da putem Ujedinjenih naroda snažno reagira na, kako je naveo, grubo kršenje suvereniteta jedne države.

# BRAZIL
# LULA DA SILVA
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