Lula optužuje SAD za opasan presedan

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva oštro je osudio američku vojnu operaciju u Venezueli, nazvavši je teškim napadom na suverenitet te zemlje i „neprihvatljivim presedanom“ za međunarodnu zajednicu.

Lula je poručio da su bombardiranje venezuelskog teritorija i zarobljavanje predsjednika Madura prešli crvenu liniju, upozorivši da takvi potezi ugrožavaju stabilnost cijele regije i prijete očuvanju Latinske Amerike kao „zone mira“.

Brazil je ponovo ponudio posredovanje u političkim sporovima u Venezueli, dok je Lula pozvao međunarodnu zajednicu da putem Ujedinjenih naroda snažno reagira na, kako je naveo, grubo kršenje suvereniteta jedne države.