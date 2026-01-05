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POLOŽILA ZAKLETVU

Venecuela dobila privremenu predsjednicu

Kunem se komandantom Hugom Čavezom, rekla je Delsi Rodrigez pred Nacionalnom skupštinom Venecuele u glavnom gradu Karakasu

Rodrigez: Položila zakletvu. Platforma X

M. Až.

5.1.2026

Potpredsjednica Venecuele i ministrica za naftu formalno je u ponedjeljak položila zakletvu kao privremena predsjednica, nakon hapšenja predsjednika Nicolasa Madura u američkoj operaciji tokom vikenda.

- Kunem se komandantom Hugom Čavezom - rekla je Delsi Rodrigez pred Nacionalnom skupštinom Venecuele u glavnom gradu Karakasu, žaleći zbog hapšenja Madura i njegove supruge Silie Flores.

- Dolazim s bolom zbog otmice dva heroja koje imamo kao taoce u Sjedinjenim Američkim Državama - rekla je, misleći na predsjednika i prvu damu.

Maduro i Flores su zarobljeni u jutarnjoj operaciji u subotu od strane američkih snaga, nakon čega su avionom prebačeni iz zemlje u Njujork, gdje su im se pojavili pred sudom na početnom saslušanju zbog optužbi za drogu i oružje.

Nakon Madurovog hapšenja, Vrhovni sud Venecuele naložio je potpredsjednici Rodriguez da "odmah" preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika. Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će za sada uspostaviti američku kontrolu nad zemljom, uključujući i raspoređivanje američkih trupa ako bude potrebno.

# VENECUELA
# DELCY RODRIGUEZ
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