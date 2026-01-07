Tramp objavio: Venecuela će SAD davati 50 miliona barela nafte

Predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će privremene vlasti Venecuele Sjedinjenim Američkim Državama ustupiti između 30 i 50 miliona barela nafte pod sankcijama, pri čemu će prihod biti pod nadzorom Bijele kuće, s ciljem da koristi objema zemljama.

U objavi na mreži Truth Social, Trump je naveo da je naložio ministru energetike Chrisu Wrightu da provede plan prema kojem će nafta biti preuzeta tankerima za skladištenje i transportovana u SAD.

„Ova nafta će biti prodana po tržišnoj cijeni, a tim novcem ću upravljati ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, kako bih osigurao da se koristi u korist naroda Venecuele i Sjedinjenih Država“, poručio je Trump.

Trumpova objava do sada je najkonkretnije pojašnjenje načina na koji namjerava ispuniti obećanje o eksploataciji venecuelanske nafte.

Ministarstvo informisanja Venecuele nije odgovorilo na upite za komentar.

Cijene fjučersa na Brent i WTI naftu – međunarodne i američke referentne cijene – pale su za oko 1 posto u srijedu ujutro.

Nakon što su SAD zarobile venecuelanskog autoritarnog lidera Nicolása Madura, Trump je objavio da će SAD preuzeti kontrolu nad venecuelanskim naftnim rezervama i uključiti američke naftne kompanije u obnovu naftne industrije i infrastrukture te zemlje.

„Ono što želimo jeste da popravimo naftni sektor, popravimo zemlju, vratimo državu na noge, a zatim održimo izbore“, rekao je Trump novinarima ranije ove sedmice.

U petak bi se predsjednik trebao sastati s predstavnicima tri najveće američke naftne kompanije – Chevrona, ConocoPhillipsa i Exxon Mobila – kao i s drugim domaćim proizvođačima, kako bi u Bijeloj kući razgovarali o investicijama u Venecueli.

Najavljeni priliv nafte bio bi dobra vijest za rafinerije na obali Meksičkog zaljeva, koje su prilagođene preradi teške sirove nafte, uključujući onu iz Venecuele – a time i za američke potrošače dizela, benzina i drugih derivata, smatraju analitičari. Ove rafinerije posljednjih godina traže nove izvore teške nafte.

„To je prilično velika količina nafte ako odmah uđe na tržište“, rekao je John Auers, direktor analitike prerade u konsultantskoj kući RBN Energy.

Vrijednost te količine nafte iznosila bi između 1,5 i 2,5 milijarde dolara, na osnovu referentne cijene teške nafte na obali Meksičkog zaljeva, naveo je Auers.

Količina nafte koju Trump navodi kao ustupak Venecuele značajna je – iznosi i do 15 posto ukupne godišnje proizvodnje te zemlje. Za njen transport bilo bi potrebno i do 25 najvećih tankera na svijetu.

Trump je rekao da će nafta brodovima biti dopremljena do luka u SAD-u.

Najnoviji plan dolazi u trenutku kada je Trump zaprijetio vršiteljici dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodríguez, poručivši da mora sarađivati ili će se suočiti s posljedicama.

„Ako ne uradi ono što je ispravno, platit će veoma visoku cijenu – vjerovatno veću nego Maduro“, rekao je Trump u nedjelju.