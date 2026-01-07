Trampove snage upale na ruski tanker

Američke snage uspjele su se ukrcati na tanker Marinera, koji plovi pod ruskom zastavom u Atlantskom okeanu.

– Naftni tanker Marinera je osiguran – rekao je američki zvaničnik u razgovoru za NBC News.

Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost predvodilo je operaciju uz podršku američke vojske.

– Američki službenici za sprovođenje zakona trenutno su na brodu – izjavio je zvaničnik, dodajući da Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost preuzima vođstvo.

Prije ukrcavanja, tankeru, koji je ranije nosio naziv Bella 1, približio se patrolni brod američke Obalske straže klase Legend, kao i helikopter američkih vojnih snaga.

Uoči ukrcavanja snaga SAD-a, Marinera je naglo promijenila kurs i smanjila brzinu. Tanker se nalazio nedaleko od obale Islanda. Prethodni podaci o kretanju plovila pokazivali su da je tokom protekla dva dana plovio sjeveroistočno, prolazeći pored zapadne obale Britanskih ostrva.

Neimenovani američki zvaničnik ranije je za Reuters izjavio da zapljenu tankera Marinera sprovode Obalska straža i vojska SAD, što bi moglo dodatno zaoštriti tenzije sa Rusijom.

Ruski državni mediji ranije su izvijestili da je helikopter, za koji se vjeruje da prevozi američke trupe, pokušao sletjeti na naftni tanker tokom operacije.

Tanker Marinera, ranije poznat kao Bella 1, izbjegao je američku pomorsku blokadu i ranije pokušaje Obalske straže da se ukrca na njega kod Venecuele u decembru.

Podsjećamo, Rusija je rasporedila podmornicu i druge pomorske resurse kako bi pratila ovaj naftni tanker ranije poznat kao Bella 1.