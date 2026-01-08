Haos u Iranu: Demonstranti uzvikuju "Smrt Hamneiju!"

Broj poginulih tokom protesta u Iranu premašio je 40, uključujući i pripadnike policije. Demonstracije se sada odvijaju u svim dijelovima zemlje, a američka Human Rights Activists News Agency (HRANA) objavila je da su protesti održani na 348 lokacija u svih 31 iranskoj provinciji. U zemlji su prekinuti internet i telefoni. Kako su se nemiri širili u sve većem broju gradova, iranski režim je zauzeo poznatu poziciju, oslanjajući se na antizapadnu retoriku, ignorišući izvještaje o desetinama ubijenih civila i nudeći ekonomsku pomoć stanovnicima u nastojanju da uguši proteste koji su počeli zbog inflacije i rasta troškova života, prenosi CBS News. Također, pojavili su se i snimci na kojima se čuje pucnjava. "Živio šah" Izvještaji s terena potvrđuju da demonstranti masovno skandiraju "Živio Šah", prizivajući sjećanje na monarhiju srušenu 1979. godine, uz nezaobilazne povike "Smrt diktatoru" upućene ajatolahu Hamneiju. Korištenje pro-monarhističkih parola u Babolu ukazuje na sve veću podršku Rezi Pahlaviju, prijestolonasljedniku u egzilu, čiji je utjecaj među prosvjednicima očito u porastu kako se kriza produbljuje.



Dok su tražili načine da zaustave proteste, pod pretnjom američke intervencije predsjednika Donalda Trampa, iranske vlasti su saopštile da je jedan muškarac pogubljen vješanjem nakon što je osuđen za špijunažu za izraelsku obavještajnu službu Mosad, prenosi državna novinska agencija IRNA.

Ali Ardestani je osuđen pod optužbom da je izraelskim obavještajnim službama dostavljao "snimke i fotografije određenih lokacija i informacije o ciljnim osobama, kao i da je primao isplatu u digitalnoj valuti nakon svake misije", navodi IRNA. Iranske vlasti održavaju suđenja iza zatvorenih vrata, a nijedan dokaz protiv Ardestanija nije javno objavljen. Prema Amnesty International, Iran je prošle godine pogubio više od 1.000 ljudi – što je najveći broj izvršenih kazni u zemlji od 1989. godine. Najnovije pogubljenje desilo se dok se iranski tvrdi islamski vladari suočavaju sa najvećim unutrašnjim nemirima u posljednjih nekoliko godina. Protesti širom zemlje u četvrtak su ušli u 12. dan.

Demonstracije su počele kada su vlasnici firmi u Teheranu izrazili frustraciju zbog spirale inflacije i troškova osnovnih proizvoda. Iranska ekonomija godinama trpi zbog američkih i međunarodnih sankcija, a protesti su ubrzo eskalirali u najšire nemire u zemlji od 2022. godine, nakon smrti mlade žene u pritvoru policije zbog navodnog kršenja pravila o oblačenju. Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje paljenje državne zgrade u Teheranu, iako ta informacija nije potvrđena. Srušena statua Kasema Sulemanija Grupa za ljudska prava Hengav, koja prati Kurde i druge manjine u zapadnom Iranu, saopštila je da je poziv na protest potvrđen u oko 30 gradova, uz snimke zatvorenih radnji u provincijama Ilam, Kermanšah i Lorestan, prenosi RTL Today.

Grupa je optužila vlasti da otvaraju vatru na demonstrante u Kermanšahu i obližnjem gradu Kamjaran, pri čemu je nekoliko osoba povrijeđeno, te da je internet u toj regiji prekinut. HRANA je objavila i snimke na kojima se vidi kako sigurnosne snage pucaju na demonstrante u Kermanšahu. Norveška organizacija Iran Human Rights (IHR) izvijestila je da je jedna demonstrantkinja pogođena direktno u oko tokom protesta kasno u srijedu u zapadnom gradu Abadanu.

- Ti snimci predstavljaju dodatne dokaze o prekomjernoj i nezakonitoj upotrebi sile protiv civila širom zemlje - navela je grupa. Protestanti u Kuhčenaru u južnoj provinciji Fars slavili su tokom noći nakon što su srušili statuu bivšeg komandanta Revolucionarnih gardijskih snaga, Kasema Sulemanija, koji je ubijen u američkom udaru u januaru 2020. godine i koga Islamska Republika slavi kao nacionalnog heroja, prema video‑snimku potvrđenom od agencije AFP.

Također, pojavio se snimak na kojem demonstranti postavljaju zastave prestolonasljednika Reze Pahlavija. Trampova prijetnja U nedjelju je predsjednik SAD Donald Tramp rekao novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One da "SAD mogu udariti Iran veoma snažno" ako demonstranti ne budu zaštićeni.