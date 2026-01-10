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IZAZVALI POŽAR

Napadi dronovima: Ukrajinci pogodili rusko naftno postrojenje

Hanža je izjavio da su napadi doveli do oštećenja energetskih objekata, što je uzrokovalo poteškoće u opskrbi električnom energijom u Dnjepru

Napadi dronovima između Rusije i Ukrajine. platforma X

Dž. M.

10.1.2026

Sinoćnji međusobni napadi dronovima između Rusije i Ukrajine doveli su do povrijeđivanja civila i znatne materijalne štete. U ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti ozlijeđene su tri osobe, izjavio je danas guverner Oleksandr Hanža. 

U regionalnom središtu Dnjepru stradao je jedan muškarac, dok su u Krivom Rogu ozlijeđeni muškarac i žena. Nakon udara izbili su i požari, naveo je Hanža u objavi na Telegramu.

Hanža je izjavio da su napadi doveli do oštećenja energetskih objekata, što je uzrokovalo poteškoće u opskrbi električnom energijom u Dnjepru, te da je pogođen i kompleks garaža. Dodao je kako je protuzračna obrana uspjela oboriti 27 ruskih dronova.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o tome da su ruske snage oborile 59 ukrajinskih dronova, od čega ih je 11 presretnuto iznad Crnog mora, a 10 iznad južne ruske regije Krasnodar.

Kako je kazao guverner Volgogradske regije Andrej Bočarov krhotinama drona pogođeno je skladište nafte u gradskom naselju Oktjabrski. Ondje je izbio i požar, a njegovo gašenje i dalje traje. Kazao je da su se zbog toga odande morali evakuirati stanovnici.

# NAPADI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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