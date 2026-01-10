Nastavak protesta u Iranu: U Teheranu pucaju na demonstrante

Antivladini protesti širom Irana nastavljeni su i večeras, a obilježeni su novim ograničenjima u komunikacijama, potpunim gašenjem interneta te pucnjavom na demonstrante u pojedinim dijelovima Teherana.

Od početka protesta vlasti su u velikoj mjeri ograničile pristup internetu, dok je u posljednja 48 sata zabilježen i nestanak električne energije u brojnim dijelovima zemlje. Međunarodni telefonski pozivi prema Iranu djelimično su blokirani, dok domaći mobilni operateri bilježe ozbiljne poteškoće u funkcionisanju mreže i komunikaciji među korisnicima.

Na jednoj od lokacija lokalne vlasti su isključile gradsku rasvjetu, na što su okupljeni demonstranti odgovorili paljenjem bliceva na mobilnim telefonima. Istovremeno, opozicioni mediji izvještavaju da je i večeras došlo do žestokih sukoba između demonstranata i snaga sigurnosti, tokom kojih je otvorena vatra na okupljene građane. U naselju Teheranpars, koje se nalazi u istočnom dijelu Teherana, na jednoj od raskrsnica gdje su bili okupljeni demonstranti, zabilježeni su pucnji iz vatrenog oružja.