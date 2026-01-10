Nastavak protesta u Iranu: U Teheranu pucaju na demonstrante

Antivladini protesti širom Irana nastavljeni su i večeras, a obilježeni su novim ograničenjima u komunikacijama, potpunim gašenjem interneta te pucnjavom na demonstrante u pojedinim dijelovima Teherana.
PREOPTEREĆENE BOLNICE
HILJADE NA ULICAMA
Iako još nema zvaničnih podataka o broju ranjenih ili poginulih, zapadni mediji prenose da je stradao veći broj građana
Protesti u Iranu. Platforma X
Antivladini protesti širom Irana nastavljeni su i večeras, a obilježeni su novim ograničenjima u komunikacijama, potpunim gašenjem interneta te pucnjavom na demonstrante u pojedinim dijelovima Teherana.
Od početka protesta vlasti su u velikoj mjeri ograničile pristup internetu, dok je u posljednja 48 sata zabilježen i nestanak električne energije u brojnim dijelovima zemlje.
Međunarodni telefonski pozivi prema Iranu djelimično su blokirani, dok domaći mobilni operateri bilježe ozbiljne poteškoće u funkcionisanju mreže i komunikaciji među korisnicima.
Na jednoj od lokacija lokalne vlasti su isključile gradsku rasvjetu, na što su okupljeni demonstranti odgovorili paljenjem bliceva na mobilnim telefonima.
Istovremeno, opozicioni mediji izvještavaju da je i večeras došlo do žestokih sukoba između demonstranata i snaga sigurnosti, tokom kojih je otvorena vatra na okupljene građane.
U naselju Teheranpars, koje se nalazi u istočnom dijelu Teherana, na jednoj od raskrsnica gdje su bili okupljeni demonstranti, zabilježeni su pucnji iz vatrenog oružja.
Iako još nema zvaničnih podataka o broju ranjenih ili poginulih, zapadni mediji prenose da je stradao veći broj građana.
Prema dosadašnjim informacijama, tokom dvije sedmice antivladinih protesta ubijeno je najmanje 65 osoba, dok je više od 2.300 ljudi uhapšeno. Protesti su se, prema dostupnim podacima, proširili na najmanje 100 gradova u svim iranskim pokrajinama.
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