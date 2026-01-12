Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEHERAN

Pomoćno osoblje francuske ambasade napustilo Iran

Osoblje ambasade odlazi od nedjelje dok se protesti nastavljaju širom Irana

Francuska ambasada u Iranu. Anadolija

Anadolija

12.1.2026

Pomoćno osoblje francuske ambasade u Iranu napustilo je tu zemlju.

Pozivajući se na neimenovane izvore, francuski mediji su izvijestili da osoblje odlazi od nedjelje, bez preciziranja koliko ih je do sada otišlo, dok se protesti nastavljaju širom Irana.

Iran potresaju talasi protesta od prošlog mjeseca, počevši od 28. decembra na teheranskom Velikom bazaru, zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala i pogoršanja ekonomskih uslova. Demonstracije su se kasnije proširile na nekoliko drugih gradova.

Nema zvaničnih podataka o žrtvama na tekućim protestima, ali HRANA, grupa za ljudska prava sa sjedištem u SAD-u, procjenjuje da je broj poginulih dostigao najmanje 544, uključujući i snage sigurnosti i demonstrante, sa preko 1.000 povrijeđenih.

HRANA je također izvijestila da je najmanje 10.681 osoba privedena tokom protesta na 585 lokacija širom Irana, uključujući 186 gradova u svakoj od 31 provincije.

# IRAN
# PROTESTI
# FRANCUSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.