Pomoćno osoblje francuske ambasade napustilo Iran

Pomoćno osoblje francuske ambasade u Iranu napustilo je tu zemlju.

Pozivajući se na neimenovane izvore, francuski mediji su izvijestili da osoblje odlazi od nedjelje, bez preciziranja koliko ih je do sada otišlo, dok se protesti nastavljaju širom Irana.

Iran potresaju talasi protesta od prošlog mjeseca, počevši od 28. decembra na teheranskom Velikom bazaru, zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala i pogoršanja ekonomskih uslova. Demonstracije su se kasnije proširile na nekoliko drugih gradova.

Nema zvaničnih podataka o žrtvama na tekućim protestima, ali HRANA, grupa za ljudska prava sa sjedištem u SAD-u, procjenjuje da je broj poginulih dostigao najmanje 544, uključujući i snage sigurnosti i demonstrante, sa preko 1.000 povrijeđenih.

HRANA je također izvijestila da je najmanje 10.681 osoba privedena tokom protesta na 585 lokacija širom Irana, uključujući 186 gradova u svakoj od 31 provincije.