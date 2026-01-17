Da li je ovaj brod zapravo Putinova jahta?

Veliki ruski brod koji je zvanično predstavljen kao spasilačko plovilo izazvao je pažnju svjetskih medija i vojnih analitičara, nakon što su se pojavile spekulacije da bi njegova stvarna namjena mogla biti znatno drugačija.

Riječ je o brodu klase Project 23700, nazvanom Voyevoda, koji je formalno uveden u sastav ruske državne pomorske spasilačke službe.

Međutim, niz neuobičajenih karakteristika ovog plovila otvorio je pitanje – da li se radi o klasičnom spasilačkom brodu ili o plovilu namijenjenom i za boravak najviših državnih zvaničnika, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zvanična namjena – spašavanje na moru

Prema dostupnim podacima, Voyevoda je dizajniran za širok spektar operacija: pomorsko spašavanje, podršku podmornicama, transport opreme, smještaj spasilačkih timova, kao i operacije s helikopterima. Brod ima deplasman od oko 7.500 tona i sposoban je za dugotrajne misije na otvorenom moru.

Ruske vlasti tvrde da je riječ o modernom spasilačkom brodu namijenjenom jačanju sigurnosti pomorskog saobraćaja i vojnih operacija.

Zašto su se pojavile sumnje?

Analiza specijaliziranog portala The War Zone ukazuje na neuobičajeno luksuzno uređenje unutrašnjosti broda u poređenju s tipičnim spasilačkim plovilima. Prema dostupnim informacijama, brod raspolaže s više komfornih stambenih jedinica s privatnim kupatilima, konferencijskim prostorijama, uredima i dodatnim sadržajima koji više podsjećaju na državni ili VIP brod, nego na klasično operativno spasilačko plovilo.

Upravo ti elementi potaknuli su spekulacije da bi Voyevoda mogao imati dvostruku namjenu – formalno kao spasilački brod, a praktično kao plovilo za visoke državne zvaničnike, pa čak i kao potencijalna “predsjednička jahta”.

Bez zvanične potvrde

Kako navodi The War Zone, ne postoje nikakvi zvanični dokazi da je brod namijenjen isključivo ili prvenstveno za privatnu upotrebu ruskog predsjednika. Sve tvrdnje o “Putinovoj jahti” zasnivaju se na analizi dizajna, opreme i rasporeda prostora, a ne na službenim dokumentima ili izjavama ruskih vlasti.

Ipak, u kontekstu pojačanih sigurnosnih mjera, sankcija i ograničenog kretanja ruskog predsjednika u inostranstvu, analitičari ne isključuju mogućnost da bi ovakvo plovilo moglo imati posebnu ulogu u državnom protokolu.

Spasilački brod ili ploveći VIP kompleks?

Kako zaključuje The War Zone, Voyevoda je bez sumnje sposoban spasilački brod, ali istovremeno predstavlja izuzetno neuobičajen primjer luksuza u toj kategoriji plovila. Upravo ta kombinacija stvara prostor za sumnje i pitanja o njegovoj stvarnoj ulozi.

Da li je riječ o preuveličanim spekulacijama ili o još jednom primjeru ruske prakse „dvostruke namjene“ vojnih i državnih resursa, ostaje otvoreno pitanje.