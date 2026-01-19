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RASTU NAPETOSTI

Danska šalje dodatne vojnike na Grenland nakon Trampovih izjava

Pristigli vojnici učestvovat će u jačanju kontingenta danskih snaga koji se trenutno raspoređuje na Grenlandu

Danska šalje dodatne vojnike na Grenland. Dansko ministarstvo odbrane

M. Až.

19.1.2026

Veći broj danskih vojnika, opisan kao "značajan doprinos", trebao bi večeras stići u Kangerlusak na Grenlandu. Tu informaciju danske oružane snage potvrdile su za dansku televiziju TV 2.

Kako prenosi TV 2, s tom grupom na Grenland će doputovati i zapovjednik danske kopnene vojske Peter Bojsen (Peter Boysen).

Pristigli vojnici učestvovat će u jačanju kontingenta danskih snaga koji se trenutno raspoređuje na Grenlandu.

Ranije je zapovjednik Arktičkog zapovjedništva Soren Andersen (Søren Andersen) izjavio da je u Nuuk već stiglo oko 100 danskih vojnika, dok je sličan broj raspoređen i u Kangerlusaku.

Na toj lokaciji trebali bi započeti vojnu vježbu pod nazivom "Arktik Endurans", koja je ubrzana i dodatno pojačana nakon nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump). Tramp je u više navrata izjavio da želi pripojiti Grenland Sjedinjenim Američkim Državama.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# DANSKA
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