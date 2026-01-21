U ruskim napadima na Krivi Rog ubijene dvije osobe

U ruskim napadima na centralni ukrajinski grad Krivi Rog tokom noći ubijene su dvije osobe, a jedna žena je povrijeđena, saopćile su vlasti u srijedu, dok su ruski zvaničnici naveli da je u napadu dronovima koji je izvela Ukrajina ranjeno 11 osoba.

- Ubijeni su 77-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Ranjena je 53-godišnja žena u ruskim napadima na Krivi Rog - naveo je Oleksandr Ganža, načelnik regionalne vojne uprave, u saopćenju objavljenom na Telegramu.

U napadu raketama i dronovima oštećeno je i nekoliko zgrada, dodao je. Krivi Rog, oko 80 kilometara od prve linije fronta i rodni grad ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, često je meta ruskih napada otkako je Moskva pokrenula invaziju u februaru 2022.

Čelnik ruske Republike Adigeje na jugozapadu zemlje, u međuvremenu, saopćio je da je ukrajinski napad dronom tokom noći izazvao požar u stambenoj zgradi i parkiralištu u okrugu Tahtamukajski, van grada Krasnodara.

- Prema ažuriranim informacijama, 11 osoba je ranjeno, od kojih je devet hospitalizirano, uključujući dvoje djece - objavio je zvaničnik Murat Kumpilov na Telegramu.

Regija, koja se nalazi u blizini strateški važnog Crnog i Azovskog mora, česta je meta ukrajinskih napada. Ukrajina tvrdi da su njeni napadi usmjereni na infrastrukturu naftne i plinske industrije o kojima Rusija zavisi za finansiranje svoje ofanzive, prenosi AFP.