Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"PAŽLJIVO IH PRATIMO"

Tramp: "Imamo veliku silu koja ide prema Iranu"

Imamo ogromnu flotu koja ide u tom smjeru i možda je nećemo morati koristiti. Vidjet ćemo, kaže američki predsjednik

Tramp: Imamo veliku silu koja ide prema Iranu. AP

Anadolija

22.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da postoji "velika sila" koja ide prema Iranu, javlja Anadolu.

- Znate, imamo mnogo brodova koji idu u tom smjeru, za svaki slučaj. Imamo veliku flotu (koja ide) u tom smjeru i vidjet ćemo šta će se dogoditi - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One na putu za Vašington iz Davosa, Švicarska.

- Imamo veliku silu koja ide prema Iranu. Radije ne bih vidio da se išta dogodi - dodao je.

- Bilo bi mi draže da se ništa ne dogodi, ali vrlo ih pomno pratimo - dodao je, referirajući se na tvrdnje Teherana da je odustao od planiranih pogubljenja demonstranata nakon vala protesta koji su potresli zemlju prošle sedmice.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.