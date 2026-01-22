Tramp: "Imamo veliku silu koja ide prema Iranu"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da postoji "velika sila" koja ide prema Iranu, javlja Anadolu.

- Znate, imamo mnogo brodova koji idu u tom smjeru, za svaki slučaj. Imamo veliku flotu (koja ide) u tom smjeru i vidjet ćemo šta će se dogoditi - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One na putu za Vašington iz Davosa, Švicarska.

- Imamo veliku silu koja ide prema Iranu. Radije ne bih vidio da se išta dogodi - dodao je.

- Bilo bi mi draže da se ništa ne dogodi, ali vrlo ih pomno pratimo - dodao je, referirajući se na tvrdnje Teherana da je odustao od planiranih pogubljenja demonstranata nakon vala protesta koji su potresli zemlju prošle sedmice.