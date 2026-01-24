Dramatično u SAD-u: Izdata posebna upozorenja za 160 miliona ljudi

Brojne američke savezne države i glavni grad Vašington (Washington) proglasili su vanredno stanje uoči dolaska onoga što bi mogla biti jedna od najžešćih zimskih oluja u nekoliko posljednjih godina, izvijestili su u petak američki mediji.

Popraćena obilnim snijegom i ledenim vjetrom, oluja će se tokom vikenda raširiti duž 3000 kilometara područja, od Novog Meksika na jugozapadu do Mainea na sjeveroistoku, upozorila je meteorološka služba.

Avio kompanije zbog opreza su već otkazale stotine letova, prema medijskim izvještajima. Mnoge škole otkazale su nastavu u petak.