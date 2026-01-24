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TEMPERATURE I DO MINUS 45

Dramatično u SAD-u: Izdata posebna upozorenja za 160 miliona ljudi

Avio kompanije zbog opreza su već otkazale stotine letova, prema medijskim izvještajima. Mnoge škole otkazale su nastavu u petak

Upozorenja na vremenske uvjete. Screenshot

Z. V.

24.1.2026

Brojne američke savezne države i glavni grad Vašington (Washington) proglasili su vanredno stanje uoči dolaska onoga što bi mogla biti jedna od najžešćih zimskih oluja u nekoliko posljednjih godina, izvijestili su u petak američki mediji.

Popraćena obilnim snijegom i ledenim vjetrom, oluja će se tokom vikenda raširiti duž 3000 kilometara područja, od Novog Meksika na jugozapadu do Mainea na sjeveroistoku, upozorila je meteorološka služba.

Avio kompanije zbog opreza su već otkazale stotine letova, prema medijskim izvještajima. Mnoge škole otkazale su nastavu u petak.

Moguć nestanak struje

Također postoji bojazan od nestanka struje, naprimjer zbog palog drveća ili zbog pucanja nadzemnih dalekovoda pod težinom leda.

Upozorenja na vremenske uvjete ili posebna upozorenja na snazi su za oko 160 miliona ljudi. Vlasti su pozvale ljude da ne napuštaju svoje domove ako je to moguće i da automobile ostave kod kuće.

U dijelovima Minnesote i Sjeverne Dakote temperature bi mogle pasti čak na minus 45 stepeni Celzijusa, prema vremenskim prognozama.

Amerikanci požurili u trgovine zbog najavljene oluje. AP

Širom savezne države New York hladnoća bi mogla biti "apsolutno smrtonosna", upozorila je guvernerka Kathy Hochul.

Vašington proglasio vandredno stanje

Glavni grad Vašington također je proglasio vanredno stanje zbog očekivane snažne snježne oluje tokom vikenda. Mjere stupaju na snagu odmah, rekla je gradonačelnica Murijel Bouser (Muriel Bowser).

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) iskoristio je iznimnu hladnoću kako bi opet kritizirao klimatske stručnjake.

- Mogu li ekološki pobunjenici molim vas objasniti - što se to dogodilo s globalnim zatopljenjem? - napisao je na svojoj mreži Truth Social.

# SAD
# SNIJEŽNA OLUJA
# WASHINGTON
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