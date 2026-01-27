"Gestapovac" iz ICE-a napušta Mineapolis, stiže "car granice" Tom Homan

Administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) saopćila je da je donijela odluku o premještanju službenika Granične patrole Gregorija Bovina (Gregory Bovino) iz Minneapolisa, nakon što je njegovo prisustvo u tom dijelu Sjedinjenih Američkih Država izazvalo snažne kontroverze i ogorčenje javnosti. Premještaj Bovina predstavlja najnoviji signal da Trampova administracija pokušava ublažiti svoje agresivne mjere u provođenju imigracijskih zakona u Minnesoti. Odluka je donesena svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Tramp najavio da u tu saveznu državu šalje svog „graničnog cara“ Toma Homana (Tom Homan) kako bi nadgledao operacije Imigracijske i carinske službe. Također, očekuje se da će, osim Bovina, područje Minneapolisa napustiti i nekoliko njegovih bliskih saradnika.

Operacije koje je Bovino vodio u velikim američkim gradovima širom zemlje izazvale su brojne proteste i sudske tužbe. Kao šef sektora na jednom dijelu kalifornijske granice, Bovino je prvi put privukao veliku pažnju javnosti nakon što je predvodio imigracijske operacije poslije protesta u Los Anđelesu (Angelesu) u junu. Nakon toga, bio je raspoređen u Čikago (Chicago), Šarlot (Charlotte), Nju Orleans (New Orleans) i Mineapolis (Minneapolis). Odluka da se Homan pošalje u Minesotu (Minnesotu) dočekana je s određenim olakšanjem među republikanskim zakonodavcima i zvaničnicima Ministarstva domovinske sigurnosti. Naime, 64-godišnji „granični car“ iza sebe ima višedecenijsko iskustvo u provođenju zakona. Karijeru je započeo kao policajac u Njujorku (New Yorku), prije nego što je 1984. godine postao agent Granične patrole u Kaliforniji. Tokom administracije Baraka Obame (Barack Obama), Homan je predvodio napore Imigracijske i carinske službe u oblasti deportacija.

Tokom Trampovog prvog mandata, kao vršilac dužnosti direktora Imigracijske i carinske službe, Homan je bio jedno od najprepoznatljivijih lica administracije i otvoreni branitelj nekih od najkontroverznijih imigracijskih politika, uključujući odvajanje djece od porodica koje su prelazile granicu. Iako je stil provođenja zakona Gregorija Bovina imala podršku ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem (Kristi Noem), Homan je uglavnom zauzimao strožiji i ciljaniji pristup, s fokusom na javnu i nacionalnu sigurnost. Takav pristup djelimično se razlikuje od širokih racija koje su se odvijale u gradovima širom zemlje tokom Trampovog drugog mandata. Homan se nalazi pod povećanim nadzorom otkako je preuzeo svoju trenutnu funkciju. List New York Times (The New York Times) je u septembru izvijestio da je Homan snimljen kako 2024. godine preuzima torbu s 50.000 dolara u gotovini. Osoba upoznata s operacijom izjavila je za televizijsku mrežu CNN (Cable News Network) da je novac prihvaćen u okviru tajne operacije, te da je Homan bio predmet istrage zbog sumnje na primanje mita i druga krivična djela, nakon što je navodno pristao pomoći tajnim agentima u osiguravanju vladinih ugovora.