Amerika se buni: Trampov obračun s imigracijom pod sve jačim udarom

Nešto više od godinu dana nakon početka drugog predsjedničkog mandata, Tramp se suočava sa širokom kulturnom pobunom. Ona prijeti da oslabi njegov ključni domaći prioritet – kontrolu Republikanske stranke nad vlašću – kao i njegov politički autoritet uoči izbora za Kongres na sredini mandata.

- Stvari se moraju i trebaju brzo i mirno promijeniti - napisala je Stjuart ove sedmice na Instagramu, gdje je prati višemilionska publika.

Muzička legenda Brus Springstin (Bruce Springsteen) u srijedu je objavio novu pjesmu u kojoj napada, kako navodi, „Trampove federalne nasilnike“. Izvršni direktor kompanije OpenAI Sem Altman (Sam Altman) poručio je zaposlenicima da „ono što se dešava s imigracijskom službom ICE ide predaleko“. Ikona lifestyle kulture Marta Stjuart (Martha Stewart) upozorila je da „lako možemo biti napadnuti i čak ubijeni“.

Oštre reakcije na obračun američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) s imigracijom više nisu ograničene na stranačke aktiviste. Otpor se sve snažnije probija kroz američku kulturu – od poslovnih krugova, preko sporta, do svijeta zabave.

Bivša zvijezda reality televizije, poznata po tome što pažljivo prati promjene u javnom mnijenju, Tramp je ove sedmice pokušao preusmjeriti pažnju slanjem Toma Homana (Tom Homan) u saveznu državu Minnesotu, gdje je zamijenio Grega Bovinoa (Greg Bovino), komandanta Granične patrole koji je mjesecima bio izložen kritikama.

Ubijena dva američka državljanina

Ipak, ostaje nejasno hoće li ova promjena donijeti stvarne rezultate na terenu.

Hiljade federalnih agenata i dalje su raspoređene u Minesoti (Minnesoti), gdje su ubijena dva američka državljanina, dok se lokalne zajednice osjećaju kao da su pod opsadom zbog Trampovog obračuna s imigracijom. Istovremeno, operacije su proširene i na saveznu državu Maine.

Republikanski strateg Dag Haje (Doug Heye) kaže da je još prerano procijeniti hoće li Trampov pokušaj saniranja štete dati rezultate. Kako navodi, posljednjih dana je u kontaktu s republikanskim čelnicima širom Washingtona koji strahuju da bi daljnja eskalacija mogla ugroziti kontrolu nad Kongresom na jesenjim izborima.

- Vrlo je jasno da je administracija uplašena - rekao je Haje.

Dok dio Republikanske stranke izražava zabrinutost, Trampova MAGA baza u velikoj mjeri ostaje ujedinjena iza predsjednika i obračuna s imigracijom koji je više puta obećavao tokom izborne kampanje. Njegovi najodaniji pristalice insistiraju da ne popusti.

- Vrijeme je da predsjednik Trump još više pojača masovne deportacije - rekla je za Associated Press Laura Lumer (Laura Loomer), Trampova lojalistica s pristupom predsjedniku, dodajući: „A ako je Minnesota ikakav barometar, vrijeme je da se fokus stavi na deportaciju što većeg broja muslimana.“

Takvi stavovi u suprotnosti su s rastućim brojem utjecajnih glasova širom američke kulture.

Jedan od najpoznatijih podcast voditelja u SAD-u, Džo Rogan (Joe Rogan), koji je tokom Trampove povratničke kampanje bio njegov saveznik, rekao je da razumije zabrinutost javnosti zbog taktika imigracijskih agenata.

- Hoćemo li zaista biti Gestapo - upitao je Rogan i dodao: „'Gdje su ti papiri?' Je li to nivo na koji smo pali?“

Tokom vikenda, više od 60 direktora velikih kompanija, uključujući rukovodioce Targeta, Best Buya i UnitedHealtha, objavilo je otvoreno pismo u kojem traže smirivanje situacije nakon smrti Džefrija Pretija (Jeffrey Pretti), 37-godišnjeg medicinskog tehničara zaposlenog u Ministarstvu za boračka pitanja.

Rast negodovanja

Kako je sedmica odmicala, negodovanje je nastavilo rasti.

Direktor kompanije Apple Tim Kuk (Tim Cook) u utorak je u internoj poruci zaposlenicima napisao da je „slomljenog srca zbog događaja u Minneapolisu“.

- Vjerujem da je Amerika najsnažnija kada živimo u skladu s našim najvišim idealima, kada svakoga tretiramo s dostojanstvom i poštovanjem bez obzira ko je i odakle dolazi i kada prihvatimo našu zajedničku ljudskost - poručio je Kuk u dopisu koji je prvi objavio Bloomberg News.

Oštriji rječnik

Tehnološki milijarder Vinod Hosla (Vinod Khosla) koristio je znatno oštriji rječnik, osuđujući na društvenim mrežama „mačo ICE stražare koji divljaju, ohrabreni administracijom bez savjesti“.

Poznati tehnološki komentator i podcaster Džejson Kalakanis (Jason Calacanis) upozorio je da bi Tramp mogao snositi ozbiljne političke posljedice ukoliko ne povuče odlučne poteze i ne smijeni ljude koji vode ovaj obračun s imigracijom.

Još snažnije reakcije dolaze iz svijeta zabave, koji se često smatra liberalnim uporištem.

Springstin je u srijedu objavio pjesmu „The Streets of Minneapolis“, u kojoj direktno spominje smrt Džefrija Pretija.

- Trampovi federalni nasilnici tukli su mu lice i prsa. Onda smo čuli pucnje. I Alex Pretti je ležao u snijegu, mrtav - pjeva Springstin.

Među glumcima i muzičarima koji su se oglasili posljednjih dana su Natali Portman (Natalie Portman), Ilajdža Vud (Elijah Wood), Olivija Rodrigo (Olivia Rodrigo) i Bili Ajliš (Billie Eilish). Glumac Mark Rafalo (Mark Ruffalo) Prettijevu smrt opisao je kao „hladnokrvno ubistvo“.

Svijet sporta

Svoje nezadovoljstvo počeo je izražavati i sportski svijet.

Trener košarkaškog kluba Minnesota Timberwolves Kris Finč (Chris Finch) pucnjave je nazvao „neshvatljivim“ i izrazio podršku demonstrantima, a isto je učinio i NBA zvijezda Stef Kari (Steph Curry).

- Ima mnogo toga što se mora promijeniti - rekao je Kari novinarima, dodajući da pažljivo prati izvještaje o najnovijim dešavanjima u Minesoti.

Košarkaš Guerschon Yabusele iz kluba New York Knicks otišao je korak dalje dan nakon Prettijevog ubistva.

- Ne mogu ostati tih. Ono što se dešava prevazilazi svako razumijevanje - napisao je na društvenoj mreži X i dodao: „Govorimo o ubistvima, riječ je o ozbiljnim stvarima. Situacija se mora promijeniti, vlada mora prestati djelovati na ovaj način. Stojim uz Minnesotu.“

Tramp, barem prema vlastitim standardima, posljednjih dana ublažava retoriku o imigraciji.

- Malo ćemo deeskalirati - rekao je u intervjuu za Fox News, istovremeno kritikujući Bovinoa, kojeg je smijenio, te povlačeći dio agenata.

- Bovino je vrlo dobar, ali je poprilično ekstreman tip. U nekim situacijama to je dobro. Možda ovdje nije bilo - rekao je Tramp.

Istovremeno, odbacio je tvrdnje da odustaje od pojačanih operacija u Minnesoti. U objavi na društvenim mrežama upozorio je gradonačelnika Minneapolisa Džejkoba Freja (Jacob Frey) da se „igra s vatrom“ jer odbija provoditi savezne imigracijske zakone.

Čak i prije Pretijeve smrti, javno mnijenje počelo se okretati protiv Trampa po pitanju imigracije, koja je na početku drugog mandata bila jedna od njegovih najjačih tema.