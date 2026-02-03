Užas u vrtiću: Jedanaestero djece se otrovalo ugljen-monoksidom

Jedanaestero djece, uzrasta od jedne do dvije godine, hospitalizirano je zbog curenja ugljen-monoksida u vrtiću u ulici Viale Certosa, u predgrađu Milana.

U bolnicu su prebačene i četiri odrasle osobe.

Curenje je, prema prvim informacijama, jutros počelo oko 9 sati u prostorijama vrtića, što je dovelo do trovanja 11 djece i četiri odrasle osobe, među kojima su bila dva nastavnika i dva roditelja.

Djeca i nastavnici su u početku evakuirani u prostoriju za trijažu, gdje su zdravstveni radnici procjenjivali potrebu za hospitalizacijom na osnovu izraženih simptoma.

Na terenu su pripadnici APS-a, italijanske službe za javno zdravstvo, iz sjedišta u ulici Via Mesina, kao i stručnjaci iz jedinice NBKR, koji rade na utvrđivanju tačnog uzroka curenja.