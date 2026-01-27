Trampovi agenti dolaze u Italiju: Bit će dio američkih operacija na Zimskim olimpijskim igrama

Agenti američke Agencije za imigraciju i carinu (ICE) učestvovat će u američkim sigurnosnim operacijama na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji u februaru, saopćila je ta organizacija.

Dani su kružile informacije da bi agencija, koja je u Sjedinjenim Američkim Državama često bila uključena u oštre akcije protiv imigracije, mogla biti uključena u mjere sigurnosti za Igre koje se održavaju od 6. do 22. februara u sjevernoj Italiji.

ICE je naglasio da njihove operacije u Italiji nisu povezane s akcijama protiv imigracije, koje provodi odjel Enforcement and Removal Operations (ERO).

- Naravno, ICE ne provodi operacije vezane za imigraciju u stranim zemljama - naveli su.

Za zaštitu američkih državljana tokom Olimpijskih igara u inostranstvu odgovoran je Diplomatic Security Service (DSS) State Departmenta.

"Nisu dobrodošli"

Gradonačelnik Milana, domaćin nekoliko olimpijskih događaja, izjavio je da ICE "nije dobrodošao".

- Ovo je milicija koja ubija. Jasno je da nisu dobrodošli u Milan, nema sumnje u to. Zar ne možemo bar jednom reći ne američkom predsjedniku Donaldu Trampu - rekao je Đuzepe Sala.

Alesandro Zan, član Evropskog parlamenta iz redova centar-lijeve Demokratske stranke, osudio je ovo kao "neprihvatljivo".

- U Italiji ne želimo one koji gaze ljudska prava i djeluju izvan bilo kakve demokratske kontrole - napisao je na mreži X.

Italijanske vlasti su isprva negirale prisustvo ICE-a, a zatim pokušale umanjiti njihovu ulogu, sugerirajući da će pomagati samo u sigurnosti američke delegacije.

Nadzor Vensa i Rubia

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio prisustvovat će ceremoniji otvaranja u Milanu 6. februara.

U ponedjeljak je predsjednik sjeverne regije Lombardije izjavio da će njihovo učešće biti ograničeno na nadzor Vensa i Rubia.

- Bit će samo u odbrambenoj ulozi, ali uvjeren sam da se ništa neće dogoditi - rekao je Atilio Fontana novinarima.

Međutim, njegov ured je potom izdao saopćenje navodeći da nema specifične informacije o njihovom prisustvu, već je odgovarao na hipotetičko pitanje.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pijantedozi izjavio je da "ICE, kao takav, nikada neće djelovati u Italiji".

Hiljade agenata ICE-a raspoređeno je po različitim američkim gradovima kako bi provodili akcije protiv ilegalne imigracije.

Njihove akcije izazvale su široke proteste, a nedavna ubistva američkih državljana Rini Gud i Aleksa Prettija na ulicama Mineapolisa izazvala su ogorčenje.