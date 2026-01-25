Obame digle glas nakon ubistva demonstranta: "Amerika mora reagirati prije nego što bude kasno"

Bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack Obama) i nekadašnja prva dama Mišel Obama (Michelle Obama) oštro su osudili postupke saveznih organa ICE-a i administracije Donalda Trampa (Donald Trump) nakon tragične pogibije Aleksa Pretija (Alex Pretti), demonstranta koji je stradao tokom imigracione operacije u Minesoti.

U jeku rastućih tenzija, Obame su se oglasile putem društvene mreže X, nazivajući ubistvo Pretija "tragedijom koja slama srce". Iako su vlasti u početku tvrdile da je 37-godišnji Preti bio naoružan pištoljem, snimci koji su se pojavili u javnosti sugeriraju da je u rukama imao samo mobilni telefon.

Zajednička izjava

U zajedničkoj izjavi, Obame su poručile da ovaj slučaj mora biti jasan poziv na buđenje za sve Amerikance, bez obzira na političku ili stranačku pripadnost.

- Savezni organi i imigracioni agenti imaju težak posao. Ali Amerikanci očekuju da svoje dužnosti obavljaju zakonito i odgovorno, te da sarađuju s lokalnim zvaničnicima umjesto da rade protiv njih. To nije ono što vidimo u Minesoti. Zapravo, vidimo suprotno - navodi se u saopćenju.

Obame su direktno optužile administraciju za nedostatak discipline i odgovornosti, ističući da predsjednik i njegovi zvaničnici situaciju koriste za dodatnu eskalaciju, umjesto za smirivanje napetosti.

Posebno su ukazale i na novi snimak iz Minesote koji, kako tvrde kritičari, pokazuje da su agenti Pretiju oduzeli pištolj prije nego što je ubijen, što dodatno dovodi u pitanje službenu verziju događaja.

Kontroverzne taktike i "maskirani regruti"

U svom obraćanju Obame su podsjetile i na smrt Rene Gud (Renee Good), naglašavajući da ovi incidenti izazivaju ozbiljnu zabrinutost za sigurnost građana širom zemlje.

Taktike agenata ICE-a opisale su kao zastrašivanje i maltretiranje građana.

- Umjesto da pokušaju uvesti barem neku razinu discipline i odgovornosti među agentima koje su rasporedili, čini se da predsjednik i sadašnji zvaničnici administracije žele dodatno eskalirati situaciju - poručile su, dodajući da su objašnjenja administracije o pucnjavama u kojima su ubijeni Preti i Rene Gud "neutemeljena na bilo kakvoj ozbiljnoj istrazi" i da djeluju "direktno suprotno video dokazima".

Obame su pohvalile mirne proteste u Mineapolisu i širom Sjedinjenih Američkih Država, nazivajući ih "pravovremenim podsjetnikom da je na svakome od nas, kao građanima, da dignemo glas protiv nepravde, zaštitimo temeljne slobode i pozovemo vlast na odgovornost".

Situacija u Minesoti

Situacija u Minesoti, poznatoj kao "North Star State", dodatno se zaoštrava. Senatorica Ejmi Klobušar (Amy Klobuchar) iznijela je podatak da se u blizini područja Tvin Sitis nalazi oko 3.000 agenata ICE-a, čime brojčano nadmašuju lokalnu policiju u omjeru tri prema jedan.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) zatražio je angažman Nacionalne garde kako bi pomogla 600 lokalnih policajaca koji su, prema njegovim riječima, iscrpljeni.

- Naša zajednica je umorna. Naši policajci su umorni. Naši biznisi su umorni. Naš glavni prioritet je sigurnost i ovo će pomoći - izjavio je Frej.

Ministrica unutrašnje sigurnosti Kristi Noem (Kristi Noem) poručila je da će svi snimci Pretijeve smrti biti detaljno analizirani, ali je stala u odbranu agenata uz tvrdnju da se "sve dogodilo u nekoliko sekundi". Kritičari, međutim, upozoravaju da se zvanična objašnjenja administracije sve teže mogu uskladiti s video dokazima koji su dostupni javnosti.