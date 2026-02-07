UKRAJINA

Kijev ostao u potpunom mraku nakon ruskog napada

Gađani su dijelovi energetskog sistema, uključujući elektrane i distributivne podstanice

Kijev. Platforma X

M. Až.

7.2.2026

Kijev je ostao u potpunom mraku nakon što je Rusija tokom noći izvela napade na ključnu ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Gađani su dijelovi energetskog sistema, uključujući elektrane i distributivne podstanice, saopćio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Uprava za energetiku odgovorila je uvođenjem vanrednih i planskih prekida u isporuci električne energije s ciljem očuvanja stabilnosti elektroenergetske mreže i sprječavanja njenog potpunog kolapsa.

Glavni grad Ukrajine trenutno bilježi temperature oko -5 stepeni Celzijusa, što dodatno otežava svakodnevni život građana koji se već suočavaju s jednom od najtežih zima tokom gotovo četverogodišnjeg ratnog sukoba.

Ovaj napad dodatno ugrožava svakodnevno funkcionisanje grada i rad kritične infrastrukture, dok vlasti apeliraju na građane da se pridržavaju preporuka za racionalnu potrošnju energije i poštivanje sigurnosnih uputa u ovim vanrednim okolnostima.

