Ali Hamnei pomilovao više od 2.000 ljudi

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei u utorak je pomilovao ili smanjio kazne za više od 2.000 ljudi, saopćilo je pravosuđe, dodajući da niko od onih koji su sudjelovali u nedavnim protestima nije na popisu.

Odluka dolazi uoči godišnjice Islamske revolucije, koja je, uz druge važne praznike u Iranu, tradicionalno donijela slična pomilovanja od vrhovnog vođe tokom godina.

- Vođa Islamske revolucije pristao je na zahtjev predsjednika pravosuđa da pomiluje ili smanji ili ublaži kazne za 2.108 osuđenika - navodi se na web stranici pravosuđa Mizan Online.

Međutim, popis ne uključuje “optuženike i osuđenike iz nedavnih nereda“, navodi se, citirajući zamjenika predsjednika pravosuđa Alija Mozafarija.

Protesti protiv rastućih troškova života izbili su u Iranu krajem decembra prije nego što su se pretvorili u nacionalne protuvladine demonstracije koje su vrhunac dostigle 8. i 9. januara.

Teheran je priznao da je tokom nemira poginulo više od 3.000 ljudi, uključujući pripadnike sigurnosnih snaga i nevine prolaznike, te je nasilje pripisao "terorističkim aktima".

Iranske vlasti saopčile su da su protesti započeli kao mirne demonstracije prije nego što su se pretvorili u "nerede podstaknute iz inostranstva" koji su uključivali ubistva i vandalizam.

Međunarodne organizacije procijenile su broj žrtava na mnogo veći.

Američka novinska agencija za ljudska prava (HRANA) navodi da je potvrdila 6.964 smrtnih slučajeva, uglavnom demostranata, prenosi AFP.