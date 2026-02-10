Tramp razmatra slanje još jednog nosača aviona prema Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra slanje još jednog nosača aviona u region Bliskog Istoka, javlja Axios.

On je na ovaj potez odlučio kako bi bio spreman za moguće napade na Iran ukoliko pregovori s Islamskom Republikom ne uspiju.

Sjedinjene Američke Države i Iran prošlog petka nastavili su pregovore u Omanu, prvi put nakon dvanaestodnevnog sukoba u junu, ali je Tramp istovremeno pokrenuo masovno gomilanje vojske u Persijskom zalivu. "Ili ćemo postići dogovor ili ćemo morati poduzeti nešto veoma oštro, kao prošli put", rekao je Tramp za Axios.

Druga udarna grupa

Tramp je rekao da očekuje da se druga runda američko-iranskih razgovora održi sljedeće sedmice.

- Imamo armadu koja ide tamo, a možda krene i još jedna - rekao je Tramp, dodajući da "razmišlja" o slanju još jedne udarne grupe nosača aviona.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je da su vođeni razgovori o mogućem slanju druge udarne grupe nosača aviona u region.

To bi bio dodatni nosač uz već prisutni "USS Abraham Linkoln" i njegovu udarnu grupu, koja uključuje borbene avione, krstareće rakete Tomahavk i nekoliko brodova.

Tramp je ranije izrazio optimizam u vezi diplomatskog puta, tvrdeći da Iran "veoma želi postići dogovor" i da pregovara mnogo ozbiljnije nego ranije, upravo zbog vojne prijetnje.

- Prošli put nisu vjerovali da ću to zaista uraditi. Preigrali su se - rekao je Tramp, aludirajući na svoju odluku da u junu napadne iranska nuklearna postrojenja.

Teheran je javno insistirao da neće pregovarati ni o čemu osim o svom nuklearnom programu, i čak ni tada ne želi da se odrekne prava na obogaćivanje uranijuma.

To je navelo "jastrebove" u Vašingtonu i Izraelu da zaključe kako sveobuhvatan sporazum nije moguć i da bi Tramp, umjesto toga, trebao pribjeći vojnoj opciji.

Tramp je rekao da je "očigledno" da svaki sporazum mora obuhvatiti iranski nuklearni program, ali da vjeruje da je moguće razgovarati i o iranskim zalihama balističkih raketa.

- Možemo postići sjajan dogovor sa Iranom - rekao je on.

Netanjahu u Vašingtonu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetit će Vašington u srijedu i znatno je skeptičniji prema izgledima za "sjajan dogovor".

Tramp je za Axios rekao da ne misli da je Netanjahu nervozan zbog američko-iranskih pregovora. "I on želi dogovor. Želi dobar dogovor."

Dodao je da je Netanjahuova posjeta, sedma otkako se Tramp vratio na funkciju, pomjerena sa sljedeće na ovu sedmicu kako bi se uklopila u Trampov raspored.

Sa svoje strane, Netanjahu je rekao novinarima prije ukrcavanja na let za Vašington da će predsjedniku predstaviti "naš pogled na principe ovih pregovora, suštinske principe koji su, po mom mišljenju, važni ne samo za Izrael, već i za sve u svijetu koji žele mir i sigurnost na Bliskom istoku."

Laridžani, glavni savjetnik iranskog vrhovnog vođe i sekretar Savjeta za nacionalnu sigurnost zemlje, posjetio je u utorak Muskat, gdje se sastao s omanskim sultanom i ministrom vanjskih poslova.

U srijedu se očekuje da Laridžani doputuje u Dohu na sastanke sa visokim katarskim zvaničnicima. Oman i Katar su dva ključna posrednika između SAD i Irana.

Američki zvaničnici vjeruju da bi Laridžani mogao prenositi iranske stavove posrednicima uoči druge runde razgovora.