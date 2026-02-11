Netanjahu vrši pritisak na Trampa zbog iranskog raketnog programa

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) ugostit će danas u Bijeloj kući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu), koji će ga, kako se očekuje, pokušati uvjeriti da proširi američke pregovore s Iranom i na ograničavanje iranskog raketnog arsenala te druge sigurnosne prijetnje, piše Reuters.

Na svom sedmom sastanku s Trampom otkako se američki predsjednik prije gotovo 13 mjeseci vratio na dužnost, Netanjahu će nastojati utjecati na idući krug pregovora SAD s Iranom. Prethodni je održan prošlog petka u Omanu, u jeku povišenih napetosti na Bliskom istoku.

Tramp je zaprijetio napadom na Iran ako se ne postigne dogovor, na što je Teheran uzvratio obećanjima o odmazdi, raspirujući strahove od šireg regionalnog sukoba. Američki predsjednik više je puta izrazio podršku sigurnosti Izraela, dugogodišnjeg bliskog američkog saveznika i zakletog iranskog neprijatelja.

Fokus na Iranu

Tramp je ponovio svoje upozorenje u nizu medijskih intervjua u utorak, rekavši kako vjeruje da Iran želi dogovor, ali da će, ako ga odbiju, poduzeti "nešto vrlo oštro". Za Axios je izjavio da razmatra slanje još jedne udarne skupine nosača aviona u sklopu masovnog jačanja američkih snaga u blizini Irana.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, Izrael je zabrinut da bi SAD mogao težiti uskom nuklearnom sporazumu koji ne bi uključivao ograničenja iranskog programa balističkih projektila ili prekid iranske podrške oružanim skupinama poput Hamasa i Hezbollaha.

- Predsjedniku ću iznijeti naša stajališta o načelima u pregovorima - rekao je Netanjahu novinarima prije polaska u SAD. Prema jednom od izvora, dvojica čelnika mogla bi razgovarati i o mogućoj vojnoj akciji u slučaju neuspjeha američko-iranske diplomatije.

Nakon dolaska u Vašington u utorak navečer, Netanjahu se sastao s američkim posebnim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), koji je vodio američki tim na pregovorima s Iranom, objavio je na X-u izraelski ambasador u Vašingtonu Michael Leiter.

Gaza jedna od tema

Jedna od tema bit će i Gaza, pri čemu Tramp želi potaknuti sporazum o prekidu vatre u čijem je sklapanju posredovao. Napredak u provedbi njegovog plana od 20 tačaka za okončanje rata i obnovu razorene palestinske enklave je zastao, a ostaju velike nesuglasice oko složenih koraka koje predviđa, uključujući razoružanje Hamasa dok se izraelske trupe postupno povlače.

- Nastavljamo blisko surađivati s našim saveznikom Izraelom na provedbi historijskog mirovnog sporazuma predsjednika Trampa za Gazu i jačanju regionalne sigurnosti - rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly na upit o američkim prioritetima za sastanak.

Nuklearni program

Netanjahuova posjeta, prvobino zakazana za 18. februar, pomaknut je ranije zbog obnovljenog američkog angažmana s Iranom. Obje strane su sastanak u Omanu prošle sedmice ocijenile pozitivnim te su najavile da se uskoro očekuju daljnji razgovori.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) izjavio je prošle sedmice, uoči sastanka u Omanu, da će pregovori morati obuhvatiti iranske rakete, podršku militantnim skupinama i odnos Irana prema vlastitom narodu.

Iran, koji je odbacio mogućnost ograničavanja svog raketnog programa, tvrdi da su se razgovori u petak bavili isključivo nuklearnim pitanjima. Trump je bio neodređen oko proširenja pregovora. U utorak je za Axios izjavio da je "očito" da svaki dogovor mora pokriti iranski nuklearni program, ali i da smatra mogućim rješavanje pitanja njegovih zaliha projektila.

Iran tvrdi da su njegove nuklearne aktivnosti miroljubive, dok ga SAD i Izrael optužuju za ranije pokušaje razvoja nuklearnog oružja.

Iranska moć

Prošlog juna SAD se pridružio izraelskim napadima na iranska nuklearna postrojenja tokom 12-dnevnog rata. Izrael je tada teško oštetio i iransku protuzračnu odbranu te raketni arsenal. Međutim, prema dvojici izraelskih dužnosnika, postoje naznake da Iran nastoji obnoviti te kapacitete, što Izrael smatra strateškom prijetnjom.

Tramp je prošlog mjeseca zaprijetio vojnom intervencijom tokom krvavog gušenja protuvladinih protesta širom Irana, ali se na kraju suzdržao.

Regionalni utjecaj Teherana oslabljen je izraelskim napadom u junu, udarima na iranske saveznike - od Hamasa u Gazi do Hezbollaha u Libanonu, Hutista u Jemenu i milicija u Iraku - te svrgavanjem bliskog iranskog saveznika, bivšeg sirijskog predsjednika Bashara al-Assada.

Ipak, Izrael je oprezan zbog mogućnosti da se njegovi neprijatelji oporave nakon što su pretrpjeli teške gubitke u ratu koji je pokrenut prekograničnim napadom Hamasa na južni Izrael u oktobru 2023. godine.

Zapadna obala

Iako su Tramp i Netanjahu uglavnom usklađeni, a SAD ostaje glavni dobavljač oružja Izraelu, razgovori u srijedu mogli bi otkriti i napetosti. Dio Trampovog plana za Gazu nudi mogućnost uspostave palestinske države, čemu se Netanjahu i njegova koalicija, najdesnija u historijii Izraela, dugo protive.

Netanjahuov sigurnosni kabinet u nedjelju je odobrio mjere koje bi izraelskim doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali olakšale kupnju zemlje, dajući Izraelu šire ovlasti na području koje Palestinci vide kao srce svoje buduće države.

Ta je odluka izazvala međunarodnu osudu.

- Protivim se aneksiji. Trenutno imamo dovoljno drugih stvari o kojima moramo razmišljati - rekao je Trump za Axios, ponavljajući svoj stav o tom pitanju.